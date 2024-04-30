Відома українська співачка поскаржилася на здоров'я: "Прийшов вірусняк"

Українська співачка TAYANNA розповіла про різке погіршення самопочуття.

Так, у розпал робочих справ виконавиця зізналася, що занедужала. TAYANNA поскаржилася на високу температуру та охриплість голосу. Через щільний концертний графік співачка вимушена була негайно звернутися до спеціаліста, щоб відновити голосові зв'язки. У своєму фотоблогу зірка поділилася кадрами з кабінету лікаря й зазначила, що до неї "прийшов вірусняк", але він "скоро піде геть". Причиною недуги артистка назвала постійний стрес і хвилювання.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Пів року не хворіла. А оскільки я психосомат сильний, одразу тіло реагує на велику кількість емоційного переживання. І от припливла", - написала зірка.

До того ж за словами TAYANNA, на цей день у неї було заплановано записати пісню на музичній студії, відвідати три радіоефіри з презентацією нового хіта й декілька робочих зустрічей. Втім, хвороба внесла свої корективи і змусила співачку скасувати задумане та зостатися вдома. Перебуваючи на лікарняному знаменитість не дала собі сумувати й записала кумедне відеозвернення до шанувальників: "Лежу й думаю, може, комусь концерт дати, поспівати новим тембром голосу, кличте".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно українська представниця на "Євробаченні-2024" alyona alyona також поскаржилася на охриплість голосу і назвала схожу причину, як у TAYANNA.

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