Відома українська співачка потрапила до лікарні та здивувала, що з нею сталося

Українська співачка Маша Фокіна розповіла, що потрапила до лікарні.

Сумними новинами артистка поділилася у своєму Instagram. За словами Маші, в неї сталося нервове виснаження. Коли співачка зрозуміла, що організм не може впоратися самостійно, то негайно звернулася за допомогою до лікарів.

"Останнім часом у моєму житті відбулося багато різних подій. На жаль, вони не з приємних. Людський організм - це дуже сильний механізм, але і він має межу. На жаль, це сталося зі мною… Він не зміг впоратися самостійно, тому довелося звертатися до людей, які вміють цей механізм відновлювати. У мене нервове виснаження…", - поділилася артистка.

Маша Фокіна у лікарні / Фото: instagram.com/mashafokina

Маша Фокіна декілька днів пролежала в лікарні під наглядом лікарів. Нині ж співачка почувається набагато краще, а медики відпустили її додому.

"Довелося декілька днів полежати під наглядом лікарів, але мене вже перевели на домашнє лікування", - додала артистка.

Маша Фокіна / Фото: instagram.com/mashafokina

Нагадаємо, днями стало відомо, в українського ведучого та актора Богдана Шелудяка діагностували серйозну хворобу. У шоумена знайшли синдром Гійєна-Барре. Нещодавно Богдан звернувся до фанів просто з лікарні з важливим проханням.

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