Відома українська співачка потрапила в ДТП і шокувала подробицями про винуватця: "Кинув машину і втік"

Артистка показала наслідки аварії.
Українська співачка SKYLERR, відома за хітом "Вечорниці", потрапила в ДТП.
У своєму фотоблогу виконавиця шокувала, що стала жертвою аварії. За її свідченнями, в її автівку навмисно декілька разів врізався чоловік і обматюкав її, коли вона стояла у лівій смузі на поворот. Ба більше, SKYLERR приголомшила, як винуватець одразу втік з місця події та покинув машину на найближчій заправці. На щастя, все обійшлося без травм завдяки паску безпеки, а поліція, за словами співачки, приїхала доволі швидко і вже веде розслідування. Тож, тепер співачка чекає на результати та відшкодування збитків. І припускає, що, можливо, водій перебував під впливом наркотиків.
"Я їхала лівою крайньою смугою, могла повертати наліво повністю законно за всіма правилами дорожнього руху. Чекала, поки проїдуть зустрічні машини. Стояла на зеленому світлі, після чого почула, як в мене втаранився Mitsubishi Pajero. Він в'їхав в мене навмисно декілька разів. Проїхався по узбіччю, показав мені непристойні жести, поматюкався і просто поїхав. У мене був шок. Я зупинилася. Переді мною стояла ще одна машина, яка також мала повертати наліво. Вони вже виступили як свідки. Ми поїхали за цією машиною. Водій залишив її на заправці, втік і поки що знайти не можуть. Він дуже сильно в'їхав і пощастило, що я була пристебнута. І дуже швидко приїхала поліція. Намагаємося все з'ясувати", - поділилася SKYLERR.
Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова також потрапила в ДТП на паркуванні і показала понівечену машину.
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