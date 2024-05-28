Відома українська співачка потрапила в ДТП і шокувала подробицями про винуватця: "Кинув машину і втік"

Українська співачка SKYLERR, відома за хітом "Вечорниці", потрапила в ДТП.

У своєму фотоблогу виконавиця шокувала, що стала жертвою аварії. За її свідченнями, в її автівку навмисно декілька разів врізався чоловік і обматюкав її, коли вона стояла у лівій смузі на поворот. Ба більше, SKYLERR приголомшила, як винуватець одразу втік з місця події та покинув машину на найближчій заправці. На щастя, все обійшлося без травм завдяки паску безпеки, а поліція, за словами співачки, приїхала доволі швидко і вже веде розслідування. Тож, тепер співачка чекає на результати та відшкодування збитків. І припускає, що, можливо, водій перебував під впливом наркотиків.

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

"Я їхала лівою крайньою смугою, могла повертати наліво повністю законно за всіма правилами дорожнього руху. Чекала, поки проїдуть зустрічні машини. Стояла на зеленому світлі, після чого почула, як в мене втаранився Mitsubishi Pajero. Він в'їхав в мене навмисно декілька разів. Проїхався по узбіччю, показав мені непристойні жести, поматюкався і просто поїхав. У мене був шок. Я зупинилася. Переді мною стояла ще одна машина, яка також мала повертати наліво. Вони вже виступили як свідки. Ми поїхали за цією машиною. Водій залишив її на заправці, втік і поки що знайти не можуть. Він дуже сильно в'їхав і пощастило, що я була пристебнута. І дуже швидко приїхала поліція. Намагаємося все з'ясувати", - поділилася SKYLERR.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова також потрапила в ДТП на паркуванні і показала понівечену машину.

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