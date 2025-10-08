Відома українська співачка потрапила в страшну автотрощу і показалася в кареті швидкої

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee пережила автомобільну аварію за кілька днів до запланованих знімань свого нового кліпу.

Про інцидент артистка розповіла у своїх Instagram-сториз, де поділилася емоційними кадрами та деталями події. На світлинах, яке співачка опублікувала в Мережі, видно розтрощену машину, а також мить, коли їй надають допомогу медики в кареті швидкої. Згодом артистка з’явилася перед підписниками вже з бандажем на шиї та не стримувала сліз, згадуючи пережите.

"Сталося дещо жахливе… Ми кілька разів переносили знімання кліпу. Цього разу через те, що я потрапила в ДТП і отримала травму. Мені радили все відмінити, але я зрозуміла, що не готова", — зізналася співачка.

Попри рекомендації лікарів зробити паузу, Lida Lee вирішила не відмовлятися від роботи і завершити проєкт, над яким працювала останні тижні перед відпусткою.

"Ось так я проходила останні дні перед відпусткою", — додала виконавиця.

