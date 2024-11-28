Відома українська співачка повідомила про горе в її родині: "Цей біль треба пережити"

Українська співачка Геля Зозуля повідомила про горе, яке сталося в її родині.

В Instagram артистка поділилася, що пішла з життя її бабуся Геля, якій вона завдячує своїм голосом. Артистка пригадує, що свого часу саме завдяки рідній людині почала співати. До слова, у свої роки бабуся Зозулі почувалася молодою та енергійною, таким чином вона надихала онуку.

У родині Гелі Зозулі сталося горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

"Не стало моєї бабусі. Тієї самої, що Геля. Але її голос звучатиме вічно в мені, а я нестиму його по світу", - поділилася артистка.

У родині Гелі Зозулі сталося горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

Виконавиця говорить, що зараз намагається дати раду своєму горю. За словами Гелі Зозулі, вона трималася, однак після похорону бабусі співачка дала волю емоціям. Артистка переконана, що біль втрати потрібно пережити та відпустити.

У родині Гелі Зозулі сталося горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

"Наші традиції поховання дуже болісні. Я не знаю, коли я відійду від цього всього. Я трималась весь процес, як могла, але приїхавши додому, мене накрило. Бабуся була сильною, тож я теж старатимусь. Цей біль треба пережити, відпустити, і тоді лишиться лиш світла пам'ять", - додала співачка.

У родині Гелі Зозулі сталося горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна розповідала про горе в її родині. Померла близька людина гумористки.

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