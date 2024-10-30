Відома українська співачка повідомила про розрив з коханим: "Виїхав нелегально за кордон"

Українська співачка та бандуристка Марина Круть, вона ж KRUTЬ, заявила про розрив з коханим і здивувала зізнанням, що не хоче вступити в стосунки.

Виконавиця говорить, що прийняла свідоме рішення не мати серйозних взаємин. Артистка ділиться, що справді хоче закохатися, побудувати сім'ю. Хоч KRUTЬ і оточують чоловіки, які зізнаються їй в коханні, однак вона не може відповісти їм взаємністю. Перша з причин, чому Марина Круть не хоче серйозних стосунків, – це її депресія.

"Я прийняла свідоме рішення не заводити жодних стосунків у своєму житті. Нічого серйозного. Чоловіки, звісно, мають місце бути. Я дуже сильно хочу закохатися, сильно хочу зустріти свою людину. Я хочу сім'ю, дітей, будинок у Карпатах. Я хочу цього всього, але є трішки тимчасових "але". Перше "але" - це депресія. Я свідомо не вступаю зараз у жодні серйозні стосунки з чоловіками, які навіть говорять мені, що кохають", - зізналась артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Виконавиця поділилася, що в стані депресії боїться вступати в серйозні стосунки. Виконавиця не хоче бути залежною від другої людини. Також зірка боїться, що ці стосунки не будуть здоровими. KRUTЬ хоче спочатку побороти свою депресію. Співачка розуміє, що кохана людина могла б допомогти їй в цьому, однак виконавиця говорить, що має сама впоратися.

"Я не вступаю з чоловіками в жодні стосунки, щоб можна було назвати нас чоловіком і жінкою, бо в цьому стані я боюся бути співзалежною, в стані депресії я боюся, що можу побудувати з людиною не до кінця здорові стосунки, тому що розумію, що ця людина в перший час стане дофаміновою бомбою для моєї психіки. Все може бути дуже класно, можливо, вона трішки мені допоможе вийти з цього. Але це не вирішить моє питання. Я хочу сама з цього вийти, без сторонніх людей", - поділилася зірка.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Інша причина, через яку Марина Круть не хоче будувати серйозні стосунки, - це відстань, без якої під час війни просто неможливо. Виконавиця зізналась, що мала негативний досвід. Коханий зірки нелегально виїхав за кордон. Сама ж Марина залишилася в Україні. Співачка говорить, що пішла від обранця, хоч це було й складно. Виконавиця прийняла таке рішення, адже просто не могла б бути в стосунках із тією людиною, з якою перебуває в різних контекстах.

"Так сталося, що останні мої стосунки закінчились тим, що хлопець виїхав нелегально за кордон і прийняв рішення будувати своє життя за кордоном. Я мала багато надії щодо цих стосунків, але я прийняла важке рішення розійтися з ним. Навіть не через те, що він виїхав. Я маю багато близьких людей на війні, багато друзів, які втратили близьких. Всі ці втрати, вони не можуть не писати мене як людину і не можуть не створювати мої принципи. Я розійшлась, бо розуміла, що ми будемо жити в різних контекстах", - розповіла виконавиця.

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

Нагадаємо, нещодавно Марина Круть шокувала, як хотіла закінчити життя самогубством. Виконавиця зізналась, що врятувало її від фатального кроку.

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