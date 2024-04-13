Відома українська співачка позбавляє колишнього чоловіка батьківських прав

Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могилинець, позбавляє колишнього чоловіка батьківських прав.

Виконавиця самостійно виховує 5-річного сина Мартіна. Артистка говорить, що ексобранець не спілкується з хлопчиком та взагалі не з'являється в його житті. Ба більше, коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік не переймався долею сина та жодного разу не зателефонував.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

"Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не перетелефонував", - зізналась артистка в інтерв'ю tykyiv.com.

Тож, з огляду на це все, Міша Романова налаштована позбавити колишнього батьківських прав. Співачка вже працює над цим питанням.

"Зараз я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав", - додала виконавиця.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова самостійно виховує сина Мартіна, якого народила в липні 2018 року. Хто став батьком хлопчика – невідомо. Артистка приховує свого колишнього чоловіка та навіть жодного разу не назвала його імені.

Нагадаємо, нині Міша Романова зустрічається з Алексом Роднянським, якого вважають головним економічним радником Володимира Зеленського. Нещодавно виконавиця розповіла про їхні стосунки та поділилася, як познайомила його з сином.

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