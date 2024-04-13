Відома українська співачка позбавляє колишнього чоловіка батьківських прав

Артистка самостійно виховує 5-річного сина.
Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могилинець, позбавляє колишнього чоловіка батьківських прав.
Виконавиця самостійно виховує 5-річного сина Мартіна. Артистка говорить, що ексобранець не спілкується з хлопчиком та взагалі не з'являється в його житті. Ба більше, коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік не переймався долею сина та жодного разу не зателефонував.
"Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не перетелефонував", - зізналась артистка в інтерв'ю tykyiv.com.
Тож, з огляду на це все, Міша Романова налаштована позбавити колишнього батьківських прав. Співачка вже працює над цим питанням.
"Зараз я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав", - додала виконавиця.
Зазначимо, Міша Романова самостійно виховує сина Мартіна, якого народила в липні 2018 року. Хто став батьком хлопчика – невідомо. Артистка приховує свого колишнього чоловіка та навіть жодного разу не назвала його імені.
Нагадаємо, нині Міша Романова зустрічається з Алексом Роднянським, якого вважають головним економічним радником Володимира Зеленського. Нещодавно виконавиця розповіла про їхні стосунки та поділилася, як познайомила його з сином.
Читайте також: