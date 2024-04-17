Відома українська співачка пожалілася на серйозні сварки з чоловіком через ревнощі

Українська співачка MamaRika пожалілася на сварки з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, які виникають на тлі ревнощів.

Виконавиця нині переживає серйозну кризу з коханим. Як поділилася MamaRika, до їхніх непорозумінь додалися ще й ревнощі. Артистка говорить, що Сергій Середа почав її ревнувати. Останні пів року співачка стала більше приділяти собі уваги, має кращий вигляд та може з друзями зустрітися за келехом ігристого. Тим часом Сергій Середа трішки не розуміє дружину та влаштовує їй сцени ревнощів.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У нього є ревнощі. Ще це додає масла до вогню. Я трішечки змінила прошивку, я зараз вперше за два з половиною роки згадала, хто я є. У мене відновилася сексуальна енергія. Останні пів року я собою активно займаюся. Десь є якісь ревнощі: "А що ти? Де ти? А чого ти?". Якогось простору особистого хочеться, а у нас зараз ще й в цьому проблеми. Я десь можу зависнути, а він: "А де ти?", - розповіла співачка на подкасті "Чат дівчат".

MamaRika поділилася, що раніше в їхніх стосунках місця для ревнощів взагалі не було, адже між ними панувала довіра. Однак з роками особисті кордони пари розмилися, вони забули, якими були раніше.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У нас це почуття раніше не існувало в наших стосунках. Ми настільки довіряли, що не було навіть місця ревнощам. Тепер, коли я знову відновила себе, я знов віднайшла себе і даю собі можливість бути тою Настею, якою я була до дитини, він забув, що я такою можу бути", - додала артистка.

Нагадаємо, MamaRika нині переживає серйозну кризу в шлюбі з Сергієм Середою. Нещодавно виконавиця відповіла, живуть вони з коханим разом чи вирішили поки роз'їхатися.

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