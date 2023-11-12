Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відома українська співачка приголомшила, чому зникла зі сцени на 10 років

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
661
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відома українська співачка приголомшила, чому зникла зі сцени на 10 років

Lama

У виконавиці тоді погіршився стан здоров'я.

Зірка 2000-х, українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, відверто розповіла, чому зникла зі сцени на 10 років.

Артистка стрімко увірвалася в український шоу-бізнес з такими хітами як "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак" та іншими, і так само стрімко зникла.

В інтерв'ю для YouTube Rostyslove Production Lama зізналася, що ніколи не була кар'єристкою і почувалася в шоубізнесі некомфортно.

"Були періоди життя, коли я розуміла, що мені треба трошки відійти від шоубізнесу. Я розуміла, що я завжди була не в шоубізнесі. Це була моя окрема планета, мені хотілося бути в комфорті більше. Були такі моменти, коли я розуміла, що з ними не можу зжитися. Є речі, які я не хочу робити те, що відбувається в шоубізнесі", - прокоментувала виконавиця.

Lama / ©
Lama

І додала, що хотіла писати пісні тоді, коли їй "писалося", артистка хотіла, аби в її житті "було все гармонійно".

Разом з тим Lama розповіла, що в неї почалися проблеми зі здоров'ям через стрес. Співачка не спала по декілька ночей перед концертами і переживала, що може не дограти виступ:

"Я дійшла до неврозу. Це вегето-судинна дистонія. Я дуже часто не спала ночами. Для мене була проблема заснути перед концертом, я дуже часто зривала знімання кліпів. Я зрозуміла, що мені дуже не комфортно. Я розуміла, що не можу працювати в такому ритмі", - прокоментувала Дзеньків.

Lama / ©
Lama

Врешті, наталя вирішила залишити сцену, і натомість сконцентрувалася на пізнанні свого духовного світу:

"Я дуже сильно поглибилася в духовний розвиток. На це пішло дуже багато часу. Я вивчала психотерапію, я вивчала психологію, все що стосується вегето-судинної дистонії, я вивчала кардіологію. Це було десь чотири роки. В 2012 році помер тато. Це взагалі мене вибило з колії на декілька років. Я не могла вийти навіть з дому. Мене одразу ловила така напівпанічна атака. Я не могла давати концерти в такому стані", - поділилася Lama.

Та наразі виконавиця поступово повертається на українську сцену. А днями відбулася прем'єра її нової композиції, яка отримала назву "Мій друг".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
661
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація