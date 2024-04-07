Відома українська співачка приголомшила своїм кардинальним схудненням: фото до і після

Артистка також розсекретила, як їй це вдалося.

Популярна українська співачка Маша Кондратенко, яка прославилася іронічними піснями, здивувала своїм схудненням.

У своєму Instagram виконавиця відверто зізналась, що не завжди була такою худорлявою, як зараз. Раніше Маша важила значно більше кілограмів. Утім, співачка рішуче взялася за свою фігуру.

Як поділилася знаменитість, вона почала активно займатися спортом. За словами Кондратенко, це не лише покращило її фізичну форму, а й самопочуття в цілому.

Маша Кондратенко / Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

"Коли ти обираєш свідомо займатися своїм тілом і здоров'ям - настрій стає кращим, самопочуття стає кращим, розвивається витривалість, а в серці з'являється справжня любов до спорту", - поділилася співачка.

Маша також показала фото до свого кардинального схуднення та після. На знімках помітно, що виконавиця неабияк змінилася. Ба більше, іноді її просто не впізнати. Тож, Кондратенко порадила не відкладати спорт, адже це і корисно, і приємно.

Маша Кондратенко / Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука ділилася, що за понад рік схудла на 10 кілограмів. Катерина Полтавська також на фото показала, який вигляд мала раніше та який має зараз.

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