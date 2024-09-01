Відома українська співачка приголомшила, як за три місяці схудла на 12 кілограмів

Українська співачка Наталка Карпа відверто розповіла про своє різке схуднення, на які процедури краси наважилася і про майбутню пластику.

Виконавиця поділилася, що свого часу неабияк схудла. Загалом, Карпа позбулася 12 кілограмів. Щоправда, артистка так різко схудла на тлі стресу, адже її чоловік Євген Тєрєхов пішов служити на початку повномасштабної війни, а знаменитість неабияк хвилювалася за нього.

"Я худну від стресу. Два роки тому мій чоловік якось мені його додав. Тоді я скинула 12 кілограмів. Це була шокова терапія, тому що я схудла за три-чотири місяці", - розповіла артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Також співачка розсекретила, як доглядає за своїм зовнішнім виглядом. Зокрема, цьогоріч зірка наважилася на уколи краси, аби позбутися зморшок на лобі. Окрім того, в майбутньому Карпа хотіла б зробити блефаропластику нижніх повік, адже переконана, що після хірургічного втручання матиме значно молодший вигляд.

"Щодо уколів краси… Цього року я вперше спробувала бутулінотерапію. Мені сказали, що в мене дуже зморщене чоло. Ми декілька місяців робили маски, апаратні процедури, робили ручні масажі, а потім мені дуже тоненькими голками зробили декілька уколів. Пластики не робила. Можливо, зроблю, бо мені дуже хочеться зробити блефаропластику нижніх повік. Ця історія дає мінус 10 років", - зізналась співачка.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа святкувала 43-річчя. Артистка показувала, як чоловік просто з фронту привітав її з днем народження.

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