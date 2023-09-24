Відома українська співачка прийшла на "Голос країни" та підкорила емоційним виступом

Відома українська співачка Юлія Белей спробувала підкорити сцену "Голосу країни-13".

Свого часу виконавиця була учасницею популярного гурту Mirami, який прославився хітом "Сексуальна". Однак Юлія покинула колектив, адже вирішила присвятити себе сім'ї. Нині співачка живе у Польщі, організовує там благодійні концерти та мріє повернутися на велику сцену.

Юлія Белей / Фото: скриншот з відео

"У мене є місія - організовувати благодійні концерти для України. Ми організували з польською командою два концерти. Перший відбувся у Варшаві, ми зібрали 15 мільйонів доларів, а вже на другому ми теж зібрали 15 мільйонів доларів для України", - поділилася Юлія.

Втілювати свою мрію про повернення на велику сцену співачка прийшла на "Голос країни". Учасниця проєкту виконала пісню польської виконавиці та підкорила емоційним виступом Івана Клименка та Надю Дорофєєву.

Юлія Белей / Фото: скриншот з відео

"Дуже вам вдячний за ту велику справу, яку ви робите для України. Мені хочеться бути дотичним до того, щоб Україна з Польщею була в максимальному конекті, обмінювалась своїм досвідом, своєю культурою. Я був би дуже радий бачити вас у своїй команді", - прокоментував Іван Клименко.

Врешті Юлія Белей обрала саме продюсера, аби він був її наставником на "Голосі країни-13".

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі на телеканалі "1+1 Україна" о 21:00.

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