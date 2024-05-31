Відома українська співачка прокоментувала чутки, чи дійсно вона зустрічається з сином нардепа

Українська співачка Roxolana, справжнє ім'я якої Роксолана Сирота, відповіла на чутки про роман з сином нардепа ОПЗЖ Юрія Бойко.

Так, артистка не стала вдаватися в подробиці. І пояснила це тим, що її особисте життя хоч і не є прихованим, проте її коханий відмовляється від згадок його у розмовах. Тому вона поважає вибір обранця й не стала ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію. І додала, що "не знає", чи має родинні зв'язки з Юрієм Бойко.

"Я не приховую. Я просто це не транслюю. Це з поваги до мого молодого чоловіка. Він дуже закритий, інтроверт і ніколи не прагнув публічності. І тільки через це я не транслюю, не тільки під час моєї шоубізнесової діяльності, а й задовго до того, коли ми зустрічалися. А зустрічалися ми дуже багато років", - заінтригувала Roxolana в коментарі "Люкс ФМ".

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

Також виконавиця зізналася, що коханий не тішить зараз її розкішними подарунками, адже під час війни вона знаходить щастя в звичайних дрібницях.

Нагадаємо, нещодавно про своє особисте життя розповіла співачка Злата Огнєвіч. Зірка неочікувано показалася у весільній сукні й заінтригувала фанів.

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