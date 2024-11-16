Відома українська співачка натякнула на одруження промовистими кадрами: "Нічого не помічаєте?"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заінтригувала фанів змінами в особистому житті.

Так, у своєму фотоблогу артистка опублікувала бекстейдж зі знімань кліпу до пісні "Мушлі". На кадрах оголена Заріцька символічно позує всередині декорації у формі мушлі. Її тіло злегка прикриває тканина.

І якщо до краси таких кадрів у підписників запитань не було, то до тексту публікації – так. Бо Саша під звабливою фотосесією написала: "Нічого не помічаєте на цьому відео?" До такого неоднозначного звернення до фанів знаменитість додала два смайлика: сором'язливий і той, який схвально киває головою.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Тож у коментарях розгорнулася справжня дискусія, яка розділила думки прихильників на декілька таборів. Зокрема, одні помітили на правій руці співачки обручку, а решта ж взялася приписувати артистці вагітність. При цьому були й ті, хто просто зізнався, що очей не може відірвати від такої красивої перлини.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Проте Заріцька все ж один на один коментар про "фотосет вагітної" дала лаконічну відповідь зі смайликом, що сміється: "Хто знає". Решта ж коментарів залишилися без будь-якої реакції з боку виконавиці:

Помічаю. Обручка

Можу дивитись на це без зупинки! Обожнюю

Я бачу неймовірно гарну Сашу

Обручка?

Нагадаємо, Олександра Заріцька перебуває у стосунках з motion-дизайнером Павлом Тараненком. Пара почала афішувати свій роман з 2022 року. Відомо, що обранець артистки вже освідчився їй. Однак раніше заручені повідомляли, що офіційно вони не розписані й назвали причину, чому відтерміновують весілля.

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