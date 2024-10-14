Відома українська співачка пройшлася по зрадницях Повалій і Лорак: "Народ вирішує"

Українська співачка Катерина Бужинська пройшлася по російських виконавицях, які народилися в Україні, але під час війни стали на бік злочинів РФ.

Так, артистка висловила повну солідарність з українським народом і засудила проросійську позицію співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій. Бужинська хоч і вважає колег талановитими, однак абсолютно не згодна з їхніми позиціями щодо війни в Україні. До того ж знаменитість розірвала зв'язки з усіма знайомими росіянами ще з 2014 року.

"Таланту в неї (Таїсії Повалій – прим. ред.) не відняти, але коментувати її вчинки як людини, я думаю, що мені нема сенсу. Тому що моя думка збігається з думкою нашого народу. Я просто казала, що Ані Лорак – це моя землячка. Ми разом з Чернівців, там є така "Алея слави" біля Оперного театру, де зірки Софії Ротару, Іво Бобула, всіх наших артистів. І зірку Ані Лорак люди розбили. Що мені казати, коментувати? Народ це вирішує сам. А з артистами російськими я перестала спілкуватись 2014 року, я стала волонтером, я почала проводити міжнародні соціальні проекти, я стала президентом благодійного фонду "Чисті серця", - зізналася співачка в інтерв'ю РБК-Україна.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Так само з непорозумінням зірка ставиться до українських колег, які під час війни виїхали з України, й хизуються закордонним життям. Зокрема, мова йде про Потапа, Влада Яму та Олега Винника. Проте Бужинська додала, що вона несе відповідальність лише за себе.

"Я не коментую, не реагую, тому що я роблю свою справу. І я відповідаю за себе і за свою сім'ю. Звичайно, я цього не підтримую. Але я не хочу піаритися на комусь. Я роблю свою справу і відповідаю за себе", - пояснила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська вперше за тривалий час розповіла про свою доньку від першого шлюбу та чи порозумілася дівчина з вітчимом.

Читайте також: