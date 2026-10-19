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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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556
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Відома українська співачка приголомшила сумою витрат на лікування сина з інвалідністю і чому не отримує пенсії

Співачка М’ята заговорила про діагноз 18-річного сина.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Співачка М'ята

Співачка М’ята / © скриншот з відео

Українська співачка Юлія Загорська, більш відома під псевдонімом М’ята, розкрила приголомшливу суму витрат на лікування сина з інвалідністю, і пояснила, чому зараз не отримує пенсію.

Первісток виконавиці після щеплення у маленькому віці пережив два інсульти. На жаль, це серйозно позначилось на здоров’ї хлопчика. У розвитку Юри почався серйозний відкат. Родина артистки забила на сполох, але точного діагнозу тривалий час медики не могли встановити. На жаль, вони втратили час.

М’ята в інтерв’ю Славі Дьоміну говорить, що у її сина складний діагноз, але це не аутизм. Інсульти вплинули на мозок Юри, і, на жаль, вже нічого не можна змінити. Зараз у старшого сина М’яти інвалідність другої групи, хоча до 18 років була першої групи з підгрупою А. Це значить, що хлопець не може перебувати без нагляду.

Співачка М’ята з синами / © instagram.com/myataua

Співачка М’ята з синами / © instagram.com/myataua

«Якщо б раніше визначили діагноз, то, можливо, ми б втратили не так багато часу, а це час становлення дитини. Діагноз складний, це не аутизм. Коли дитина отримує два інсульти, у нього потягнуло все: і мовлення, і розвиток. Не хочу називати цей діагноз, він пов’язаний із мозком. Нічого, на жаль, змінити неможна. Його можна трішечки корегувати. У нього інвалідність. До 18 років у нього була інвалідність першої групи з підгрупою А. Це значить, що дитина не може без догляду батьків. Від 18 років йому дали другу групу інвалідності. Це при тому, що без нагляду дорослого він не може перебувати», — зізналась артистка.

Зараз родина співачки намагається корегувати діагноз Юри. Із хлопцем займаються реабілітологи, йому роблять спеціальні масажі, а також він приймає препарати. Це все коштує чимало грошей, а всі витрати повністю на родині М’яти. Раніше син артистки отримував пенсію у розмірі 11 тисяч, однак зараз йде переоформлення групи інвалідності, тож виплати припинились, а коли їх відновлять, то вони будуть у значно меншому розмірі.

Співачка М’ята з синами / © instagram.com/myataua

Співачка М’ята з синами / © instagram.com/myataua

«Місяць на місяць не приходиться. Базові витрати — це реабілітолог, масажист, якісь препарати. Це десь тисяч 50 точно, це мінімум. Держава платить пенсію. Зараз на другій групі інвалідності, здається, 2800, щось таке, але я її ще не отримувала, бо поки йде все це переоформлення — немає. Коли була перша група інвалідності з підгрупою А, то це було майже 11 тисяч. Це при тому, що всі препарати, реабілітологи, навчання — це все на нашій родині. Коли я звернулась до поліклінніки і запитала про масажиста, мені розвели руками», — поділилась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно в режисера Олексія Комаровського діагностували рак шкіри. Він зізнався, що йому необхідна термінова операція.

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