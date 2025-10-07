Відома українська співачка приголомшила заробітком з пісень і похизувалась новим ремонтом в квартирі

Олександра Ганапольська з гурту Tember Blanche / © instagram.com/temberblanche

Учасниця українського гурту Tember Blanche, співачка Олександра Ганапольська, розкрила, скільки вони з чоловіком, гітаристом Владиславом Лагодою, заробили з першого музичного альбому.

Дебютну платівку, яка отримала назву "Тут немає нікого, окрім нас", музиканти випустили ще 2021 року. Олександра Ганапольська у своєму Tik Tok говорить, що вони створювали альбом з того, що мали. Загалом, артистка та її чоловік вклали в платівку майже 95 тисяч гривень. Співачка порахувала заробіток з прослуховувань і виявилося, що вони станом на цей рік отримали завдяки альбому понад мільйон гривень.

"Ми з чоловіком не ті люди, які чекають на кращі умови, найдорожчого обладнання і отої загадкової фінансової стабільності. Ми робили альбом на тому, що мали. Якщо скласти все разом, то ми отримаємо приблизно 95 тисяч гривень. А заробили ми понад мільйон гривень", - говорить артистка.

Олександра Ганапольська та Владислав Лагода з гурту Tember Blanche

Зароблені кошти музиканти вклали в ремонт квартири. Олександра Ганапольська порівняла результат до та після і показала, який тепер вигляд має їхня оселя. Як підсумувала вокалістка Tember Blanche, заробити кошти можна всюди, але головне – це бажання.

"Ми буквально перетворили квартиру на картинці 1 в квартиру на картинці 2 завдяки роялті (грошей з прослуховувань) за свій перший альбом. Гроші є всюди. Питання в тому, чи готові ви їх заробляти", - підсумувала артистка.

Квартира Олександри Ганапольської та Владислава Лагоди до та після ремонту

