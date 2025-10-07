ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Відома українська співачка приголомшила заробітком з пісень і похизувалась новим ремонтом в квартирі

Артистка розкрила, скільки вони з чоловіком вклали в музичний альбом і скільки з нього заробили.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександра Ганапольська з гурту Tember Blanche

Олександра Ганапольська з гурту Tember Blanche / © instagram.com/temberblanche

Учасниця українського гурту Tember Blanche, співачка Олександра Ганапольська, розкрила, скільки вони з чоловіком, гітаристом Владиславом Лагодою, заробили з першого музичного альбому.

Дебютну платівку, яка отримала назву "Тут немає нікого, окрім нас", музиканти випустили ще 2021 року. Олександра Ганапольська у своєму Tik Tok говорить, що вони створювали альбом з того, що мали. Загалом, артистка та її чоловік вклали в платівку майже 95 тисяч гривень. Співачка порахувала заробіток з прослуховувань і виявилося, що вони станом на цей рік отримали завдяки альбому понад мільйон гривень.

"Ми з чоловіком не ті люди, які чекають на кращі умови, найдорожчого обладнання і отої загадкової фінансової стабільності. Ми робили альбом на тому, що мали. Якщо скласти все разом, то ми отримаємо приблизно 95 тисяч гривень. А заробили ми понад мільйон гривень", - говорить артистка.

Олександра Ганапольська та Владислав Лагода з гурту Tember Blanche

Олександра Ганапольська та Владислав Лагода з гурту Tember Blanche

Зароблені кошти музиканти вклали в ремонт квартири. Олександра Ганапольська порівняла результат до та після і показала, який тепер вигляд має їхня оселя. Як підсумувала вокалістка Tember Blanche, заробити кошти можна всюди, але головне – це бажання.

"Ми буквально перетворили квартиру на картинці 1 в квартиру на картинці 2 завдяки роялті (грошей з прослуховувань) за свій перший альбом. Гроші є всюди. Питання в тому, чи готові ви їх заробляти", - підсумувала артистка.

Квартира Олександри Ганапольської та Владислава Лагоди до та після ремонту

Квартира Олександри Ганапольської та Владислава Лагоди до та після ремонту

Нагадаємо, раніше Forbes розкрив приголомшливу суму, скільки співак Parfeniuk заробив завдяки своєму хіту "Врубай". У виробництво композиції команда артиста вклала 16 тисяч євро.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie