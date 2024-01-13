Відома українська співачка публічно рознесла свою прихильницю: "Ви крадете мою музику"

Українська співачка Анастасія Прудіус, відома як KOLA, публічно присоромила одну зі своїх шанувальниць.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила кадр з захопливим відгуком однієї з прихильниць артистки про її творчість. Попри те, що Прудіус було приємно почути фідбек від її фанатки. Тим не менш виконавицю обурило те, що дівчина слухає її музику не на офіційних музичних майданчиках:

"Європа, Америка, Велика Британія до нас ставляться дуже дивним чином, тому що в нашій країні ще й досі розвинене піратство. Слухати пісні в Telegram – це є піратство. Ви крадете музику творців, музикантів. Це не класно, це – ганебно. За кордоном всі люди розуміють, що для того, аби послухати пісню, їм потрібно скачати її на будь-якому музичному майданчику. Саме тому українські виконавці отримують набагато менше грошей за свої пісні з усіх музичних майданчиків та з YouTube, тому що Spotify, AppleMusic та інші знають про те, що в нашій країні є піратство", - емоційно розповіла KOLA.

KOLA обурилася на прихильницю / Фото: instagram.com/kola__official

Співачка також випередила зауваження від фанів, що розміщуючи пісні артистів на неофіційних музичних платформах, тим самим вони популяризують творчість артиста, втім KOLA цю думку заперечила:

"Можливо ви скажете, що розміщуючи пісню в Telegram вона набуває більшої популярності. Ви знаєте, що в TikTok неможливо, офіційний звук пісні триває одну хвилину. Чому так зроблено? Бо все? що більше хвилини, це є крадіжка. І коли ти хочеш залити пісню більше хвилини, TikTok її блокує", - навела приклад артистка.

KOLA попросила шанувальників ставати більш свідомими і поважати труд тих виконавців, яких вони слухають.

Нагадаємо, не так давно KOLA показала, як відпочила зі своїм чоловіком-іноземцем у місті Яворів, що в Івано-Франківській області.

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