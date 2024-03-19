Відома українська співачка родом з РФ публічно спалила російський паспорт

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка вже протягом тривалого часу намагається позбутися російського громадянства й популяризує українську культуру, випустила емоційний кліп.

У новій відеороботі з піснею, яка стала саундтреком до одного з українських фільмів, Юлія Юріна спалює російський паспорт. Щоправда, він не є її власним. Втім, задум співачки, яка бореться за українське громадянство понад 12 років, став зрозумілий усім. До слова, сама композиція "Чорна хмара", написана музикантами у підвалах, транслює особисту історію Юлії, "агресію, злість і ненависть до всього російського, і того, що окупанти зробили на українській землі".

"Перший кліп, який був випущений разом з треком "Чорна хмара", був відзнятий в маленькій кімнаті. Ми повісили чорне простирадло, поставили статичну камеру, і я попросила інших волонтерів світовим обладнанням робити мені різні спецефекти. І в умовах повномасштабного вторгнення, у підвалі ми самостійно з волонтерами зняли те відео. Цей кліп і пісня дуже сильно відгукнулися авторам фільму "Лишайся онлайн". Тому вони запропонували зробити його одним із саундтреків. Ми погодилися і відзняли нове відео з додаванням кадрів з фільму, яке вже єднає між собою і історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі", - розповіла Юлія Юріна у фотоблогу.

Нагадаємо, раніше Юлія Юріна ділилася, як її родичі з Росії реагують на її проукраїнську позицію.

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