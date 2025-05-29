Відома українська співачка родом з РФ розкритикувала російськомовних і пояснила чому: "Себе обікрали"

Саша Кольцова / © YouTube-канал Марічка

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Українська продюсерка, вокалістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова, яка родом із Росії, поділилася жорсткою, але щирою думкою щодо мови, самоідентичності та майбутнього України.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка зізнається, що її непокоїть, наскільки багато українців зараз спілкуються з дітьми російською. І для неї це не просто питання мови — це питання вдячності та поваги до країни, яка тебе сформувала. Співачка зізнається, що попри своє народження в РФ, вона свідомо зробила вибір на користь української. І для неї це не про тренд чи примус, а про любов до України, де вона зараз живе й працює.

"Я дуже переймаюсь через те, що мої однолітки і люди молодшого віку продовжують спілкуватися з дітьми російською, готуючи для росіян нових людей. Ви що, не вірите в Україну? Треба зробити малюсінькі зусилля за те, що ця країна тебе вивчила, годує, виплачує пенсію твоїм батькам. Це твоя форма вдячності до країни. Я не кажу про ввічливість, коли до тебе звертаються українською й відповідати українською. Тим самим ти ніби кажеш: я розумію контекст, в якому ви живете, я стараюсь. Я взагалі з Росії і при всьому цьому зробила ці мікрозусилля і перейшла на українську, тому що я люблю цю країну", - поділилася Кольцова.

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Саша Кольцова / © instagram.com/kryhitka.official

Також виконавиця доволі різко висловилася в бік тих, хто вважає російську "рідною мовою", але насправді ж не володіє нею в літературному сенсі. Саша наголошує, що через це окупанти вважають таких українців "другим сортом". До того ж продюсерка переконана, що прив’язаність до гібридної, радянської ідентичності — шлях у нікуди.

"Люди, які прожили в Києві все життя і говорять, що тут завжди "по-русски" говорили. Ви так "гекаєте" і "шокаєте", вживаєте стільки українізмів – ви не говорите "по-русски". Ви для титульної російської нації смішний хохол зі своїм "руським язиком" із Києва. І це треба розуміти, що вони все одно вважають вас другим сортом. І ці люди чомусь чіпляються за свою радянську ідентичність. Вона навіть не російська, вони не можуть заспівати російську пісню. Вони не відчувають себе ні росіянами, ні українцями, вони почуваються в своїй сім'ї по-своєму. І це, на мій погляд, така короткострокова стратегія, яка веде в нікуди. І ці люди себе обікрали, вкравши в себе ні ту культуру, ні ту. Вони застрягли", - додала зірка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Нагадаємо, раніше Саша Кольцова розсекретила свій роман. Також вона пригадала, як свого часу дізналася про зраду колишнього обранця.

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