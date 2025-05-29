- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 3 хв
Відома українська співачка родом з РФ розкритикувала російськомовних і пояснила чому: "Себе обікрали"
Солістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова зробила важливе звернення до тих, хто відмовляється від української.
Українська продюсерка, вокалістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова, яка родом із Росії, поділилася жорсткою, але щирою думкою щодо мови, самоідентичності та майбутнього України.
В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка зізнається, що її непокоїть, наскільки багато українців зараз спілкуються з дітьми російською. І для неї це не просто питання мови — це питання вдячності та поваги до країни, яка тебе сформувала. Співачка зізнається, що попри своє народження в РФ, вона свідомо зробила вибір на користь української. І для неї це не про тренд чи примус, а про любов до України, де вона зараз живе й працює.
"Я дуже переймаюсь через те, що мої однолітки і люди молодшого віку продовжують спілкуватися з дітьми російською, готуючи для росіян нових людей. Ви що, не вірите в Україну? Треба зробити малюсінькі зусилля за те, що ця країна тебе вивчила, годує, виплачує пенсію твоїм батькам. Це твоя форма вдячності до країни. Я не кажу про ввічливість, коли до тебе звертаються українською й відповідати українською. Тим самим ти ніби кажеш: я розумію контекст, в якому ви живете, я стараюсь. Я взагалі з Росії і при всьому цьому зробила ці мікрозусилля і перейшла на українську, тому що я люблю цю країну", - поділилася Кольцова.
Також виконавиця доволі різко висловилася в бік тих, хто вважає російську "рідною мовою", але насправді ж не володіє нею в літературному сенсі. Саша наголошує, що через це окупанти вважають таких українців "другим сортом". До того ж продюсерка переконана, що прив’язаність до гібридної, радянської ідентичності — шлях у нікуди.
"Люди, які прожили в Києві все життя і говорять, що тут завжди "по-русски" говорили. Ви так "гекаєте" і "шокаєте", вживаєте стільки українізмів – ви не говорите "по-русски". Ви для титульної російської нації смішний хохол зі своїм "руським язиком" із Києва. І це треба розуміти, що вони все одно вважають вас другим сортом. І ці люди чомусь чіпляються за свою радянську ідентичність. Вона навіть не російська, вони не можуть заспівати російську пісню. Вони не відчувають себе ні росіянами, ні українцями, вони почуваються в своїй сім'ї по-своєму. І це, на мій погляд, така короткострокова стратегія, яка веде в нікуди. І ці люди себе обікрали, вкравши в себе ні ту культуру, ні ту. Вони застрягли", - додала зірка.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх
Нагадаємо, раніше Саша Кольцова розсекретила свій роман. Також вона пригадала, як свого часу дізналася про зраду колишнього обранця.