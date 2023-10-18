Відома українська співачка розірвала співпрацю з Вакарчуком: що сталося

Українська співачка Христина Соловій повідомила, що після 10 років припинила співпрацю з музикантом, лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Відповідну іфнормацію артистка оприлюднила на сторінці в Instagram разом зі світлинами, де зображена зі своїм експродюсером. Соловій подякувала Вакарчуку, що свого часу він у неї повірив, допоміг випустити альбом лемківських пісень, підтримував та ділився цінними порадами:

"Дякую за здійснену мрію – записати альбом лемківських пісень. Дякую за цінні поради і безцінний досвід. Дякую за віру та підтримку на моєму карколомному старті. Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені – Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую! Це була неймовірна співпраця. І, чи не вперше в українському шоубізі, вона завершилась згідно домовленостей і без скандалів. Далі – сама!" – написала Соловій.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Також вона пожартувала, що тепер вони з Вакарчуком можуть спробувати перейти на "ти".

Нагадаємо, що співпраця Христини Соловій та Святослава Вакарчука почалася ще 2013 року. Тоді Соловій взяла участь у проєкті "Голос країни", де пішла до команди Вакарчука. Після цього музикант став продюсером співачки-початківиці.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Тим часом фани виконавиці вважають, що відтепер кар'єрою Соловій займатиметься музикант Сергій Жадан, якому активно приписують роман з молодою артисткою. До речі, нещодавно Жадан прокоментував, чи справді вони з Христиною зустрічаються.

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