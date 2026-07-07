Відома українська співачка розірвала заручини з нареченим: "Проходжу складний етап"

Христина Христонько з колишнім бойфрендом / © instagram.com/_kristonko_

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Українська співачка та блогерка Христина Христонько розірвала заручини з нареченим, блогером Ігорем Розумяком.

Про зміни в особистому житті артистка оголосила в Instagram-stories. Виконавиця повідомила, що вони з коханим більше не разом, а їхня романтична історія добігла кінця. Христина Христонько натякнула, що розрив дався їй нелегко, і зараз вона переживає складний період.

«Ми розійшлись з Ігорем. Хочу на цій сторіз закінчити нашу історію. Ми багато разом пройшли. Але все прийшло до завершення. Прошу не згадувати мені нічого за нього, не писати за його подальше життя, бо проходжу зараз складний етап», — поділилась артистка.

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Допис Христини Христонько / © instagram.com/_kristonko_

Причину розриву Христина Христонько не назвала. Проте артистка запевнила, що жодних драм не було і вони залишились в нормальних стосунках. При цьому співачка подякувала колишньому нареченому за досвід та той шлях, який пройшла разом із ним.

«Ми розійшлись як дорослі люди. В кожного свій шлях тепер. Дякую йому за все: за досвід, за все пройдене разом. Прошу не ображати нікого з нашої пари. Не вигадувати та не догадувати. Все залишиться тільки між нами двома. Ми залишились в нормальних стосунках», — запевнила артистка.

Зазначимо, Христина Христонько та Ігор Розумяк тривалий час перебували в стосунках та навіть на початку грудня 2024 року встигли заручитися. Проте романтична історія пари не закінчилась гепі-ендом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка серіалу «Друзі», американська акторка Кортні Кокс розійшлась із бойфрендом після 12 років стосунків. Пара не разом від минулого року, але лише зараз це розкрили публіці.

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