Відома українська співачка розійшлася зі своїм бойфрендом після п'яти років стосунків

Відома українська співачка Lida Lee вперше зізналась, що розійшлася зі своїм бойфрендом.

Виконавиця вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що вона п'ять років перебувала у стосунках з бойфрендом, ім'я якого ретельно приховувала. Однак днями Lida Lee відверто зізналась, що наразі її серце вільне.

"Мені ніхто не освідчився. Я не знаю, чи на щастя, чи на жаль. Можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина", - розповіла артистка у проєкті "Ранок у великому місті".

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee зізналась, що розійшлася з бойфрендом ще пів року тому. Причиною розриву стало те, що пара зрозуміла, що в них більше приятельські стосунки, аніж романтичні.

"Розійшлися понад пів року тому. Жодних причин немає. Ти просто розумієш, що ви перетворилися на дуже класних друзів", - зізналась артистка.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар натякнула на зміни в особистому житті. Фани підозрюють, що знаменитість розійшлася з чоловіком Олександром Стояновим.

Читайте також: