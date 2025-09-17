Відома українська співачка розкрила, чому зменшила груди і який у неї тепер розмір

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Популярна українська блогерка та співачка Даша Майорова пояснила, чому зменшила груди, і розкрила, який у неї тепер розмір бюста.

Знаменитість наважилася на пластичну операцію. Поки одні збільшують груди, Даша їх зменшила. Блогерка говорить, що першою чергою піклується про свій комфорт. Блогерці доводилося постійно носити бюстгальтери і затягувати лямки, щоб ті тримали груди. Особливо це було необхідно під час концертів та спорту. Це спричиняло те, що лямки впивалися в плечі та перекривали кровообіг, що Майорова відчувала біль в шиї та могла навіть знепритомніти. Окрім того, блогерці не подобалося мати пишний верх.

"Мій комфорт. По-перше, лямки від бюстгальтера впивалися в плечі й перекривали кровообіг. Втрати свідомості та біль в шиї. Ослабити їх я не могла - особливо в концертних костюмах чи на заняттях спортом. По-друге, я не люблю пишний верх. На мені весь одяг мав вигляд як на ведмеді. Особливо худі. Це лише додавало мені віку", - говорить блогерка.

У Даші Майорової був четвертий розмір грудей, а після зменшення став між другим та третім. Виконавиця говорить, що, можливо, візуально це не надто помітно, але вона різницю відчуває.

Нагадаємо, на початку вересня Даша Майорова повідомила, що зменшила груди, про що мріяла від підліткового віку. Блогерка вже розкрила вартість операції і розповіла про тяжку реабілітацію.