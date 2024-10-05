Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після п'яти років шлюбу: "Дуже боляче"

Українська співачка SWOIIA, яка раніше виступала як Ассоль, повідомила про зміни в особистому житті.

Так, SWOIIA розійшлася з чоловіком, бізнес-аналітиком Артемом Тараненком, з якими разом була близько семи років, з яких п'ять – у шлюбі. Виконавиця не стала вдаватися в подробиці. За її словами, вона досі оговтується під час болісного періоду та до кінця не розібралася з думками. Проте каже, що ініціатором завершення роману стала саме вона.

"У мене зараз дуже складна ситуація. Сім років разом. Ми знайомі з ним з 2012 року. Я йому завжди казала, що він для мене буде завжди дуже близькою людиною. Але іноді так трапляється й ми втратили зв’язок, на жаль. Я у цьому не можу поки що порпатися, тому що мені дуже боляче, що зараз так коїться. Будь-яка дівчинка, коли виходить заміж, хоче, щоб це було назавжди. І я – не виключення. А зараз воно якось почало ламатись і я просто це відчуваю навіть фізично. Це була моя ініціатива. Було дуже багато різних моментів, котрі ми не проговорювали, тому що я думала: "Ой, зараз не час, зараз війна, ще там щось. А потім просто вибух стався і все", - розповіла співачка в інтерв'ю "Говорить Суханов".

SWOIIA з ексчоловіком / Фото: instagram.com/swoiia

Нагадаємо, нещодавно SWOIIA після випуску пісень у співпраці з Потапом зізналася, чи дійсно він став її таємним продюсером під час війни.

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