Відома українська співачка розлучилася з воїном після його служби й лікування у психлікарні

Анна Опанасюк з ексчоловіком / © instagram.com/annamariaduet

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Українська співачка Анна Опанасюк з дуету ANNA MARIA офіційно розлучилася з чоловіком, військовим Ігорем Сагайдаком.

Пара перебувала у шлюбі близько 10 років. Проте зараз їхні шляхи розійшлися. Про зміни в особистому житті Анна розповіла в інтерв’ю blik.ua. Зірка повідомила, що таке непросте рішення вона ухвалила з військовим після закінчення його служби ще рік тому.

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У подробиці Опанасюк вдаватися не стала з поваги до свого колишнього партнера. Проте все ж дала зрозуміти, що на розрив вплинуло головних два фактори й вона пережила чимало труднощів.

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«Ігор уже ветеран війни, він завершив службу. А наші стосунки закінчилися ще приблизно рік тому. На це вплинуло дуже багато чинників — і особистих, і, звичайно, війна. Я можу багато чого розповісти, але не хочу — з поваги до цієї людини. Якби він зараз був тут і сам хотів щось обговорити, тоді, можливо, ми могли б про це говорити», — розповіла співачка.

Анна Опанасюк з ексчоловіком / © instagram.com/annamariaduet

Водночас виконавиця натякнула, що все ж на стосунках значно відобразилася війна та фізичні й моральні травми колишнього військового. І саме пережитий біль не дозволяв їй раніше ділитися цією історією публічно.

«Ми були разом майже десять років. Він дуже багато пройшов, мав поранення, і не одне. Особливо важко було психологічно. Люди, в чиїх родинах є військові — дружини, дівчата, близькі — знають, наскільки це все складно», — підкреслила Опанасюк.

Тим не менш, за словами співачки, процес розлучення з Ігорем був завершений на мирній ноті. Анна також додала, що станом на зараз ветеран виїхав з України.

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«Він зараз не живе в Україні, перебуває за кордоном. Але ми залишилися в гарних стосунках. Я дуже поважаю його вибір піти служити — це було його власне рішення», — поділилася зірка.

Анна Опанасюк / © instagram.com/annamariaduet

До слова, ще 2024 року Анна Опанасюк розповідала про непросту ситуацію в особистому житті. Тоді її чоловік Ігор Сагайдак, який воював у Бахмуті та Часовому Яру, переніс складну операцію на біцепсі й проходив реабілітацію. Також військовий лікувався у психіатричній лікарні після загибелі кількох побратимів, що серйозно позначилося на його психологічному стані.

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