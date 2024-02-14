Відома українська співачка розповіла про конфлікт з Анною Трінчер: "Вона мене заблокувала"

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім'я якої Валерія Кудрявець, розповіла про конфлікт з колегою за сценою Анною Трінчер.

Виконавиця зізналась, що свого часу між ними були особисті непорозуміння. SKYLERR здавалося, що вони їх владнали, однак вона помилилася. Згодом співачка звернула увагу, що Трінчер відписалася від неї в соцмережах та навіть заблокувала.

SKYLERR намагалася зв'язатися з Анною та з'ясувати, чому вона так зробила та через що образилася. Однак артистка проігнорувала повідомлення Валерії.

SKYLERR / Фото: скриншот з відео

"У мене є висмоктаний з пальця конфлікт з однією виконавицею. Я їй записала повідомлення: "Я бачу, ти від мене відписалася. Якщо в тебе є до мене якась образа, претензія до мене, скажи мені чому. Можливо вона взагалі неправдива, хтось щось сказав". Мені не відповіли на моє повідомлення", - розповіла SKYLERR в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Співачка говорить, що досі не розуміє, чому Трінчер так вчинила. Тим не менш, до своєї колеги SKYLERR добре ставиться та не має жодних претензій.

SKYLERR / Фото: скриншот з відео

"Я нормально ставлюся до Ані. У мене можуть бути до людей якісь особисті думки, але ж це жодним чином не впливає на наші загальні стосунки. Коли вона мене заблокувала, я не знаю, чому вона це зробила. Мене це вже не дуже цікавить, це її рішення. Можливо, їй психологиня так порадила зробити і не відповідати на мої запитання", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно SKYLERR розповіла, як її образив шоумен Володимир Остапчук. Співачка була неприємно здивована вчинком ведучого.

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