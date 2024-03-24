Відома українська співачка розповіла про кризи у стосунках з чоловіком і який вихід вони знайшли

Українська співачка MamaRika поділилася, як з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, вони проходили кризові періоди.

За словами артистки, за дев'ять років знайомства та з них чотири роки шлюбу траплялося чимало неприємностей у їхніх стосунках, тому вони переживали як кризи, так і конфлікти.

"У нас була четверта річниця весілля. П'ять років він мене "морозив" і чотири роки ми одружені – дев'ять років. І ми багато через що пройшли: і кризи були, і зараз підхитує. Це велика робота. Ідеальна пара – це так прісно, душно… Ми живі люди: сваримося, бувають конфлікти, діалоги й ми це не приховуємо", – зізналася MamaRika в програмі "Weekend Show".

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/serega_sereda

Втім, пара завжди знаходить вихід за допомогою постійних діалогів й підтримки один одного у важкі періоди життя:

"Рецепт один – поважати людину, чути її. Слухати один одного. Слух вимикається переважно по черзі. Буває, мене накриває, а він (чоловік – прим. ред.) вмикає розуміння і навпаки. Ось нещодавно був період, коли його розплющило. Вперше за останніх два роки я побачила, що у нього такий стан, і я ввімкнула психотерапевта, друга. Батогом десь треба дати, чарівного пенделя, щоб трошки збадьорити. Ви повинні страхувати один одного, бути другом", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя відсвяткувало четверту річницю шлюбу й показало, яким було їхнє казкове весілля в Таїланді.

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