Відома українська співачка розповіла про кризу у шлюбі і чи вдалося їм з чоловіком здолати проблему

Українська співачка Альона Омаргалієва розкрила, яка проблема у шлюбі ледь не спричинила його розпад.

Так, виконавиця пригадала складний період стосунків з чоловіком, співаком Тамерланом. Альона ділиться, що свого часу вона робила велику помилку й занадто багато родичів залучала до власної родини. Внаслідок цього між подружжям виникали непорозуміння. Втім, вже зараз стосунки пари поліпшилися, адже Омаргалієва вчасно усвідомила, що робить неправильно.

Тамерлан і Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Ми зараз затихли. Але був період сварок щодня. Більше, мабуть, через моїх родичів, бо я дуже близька з рідними. Зараз вже Тамерлан просто звик. Але думаю, це було 15-річне притирання. Думаю, на початку наших стосунків Тамерлан не дуже цього розумів, тому що він сам по собі відлюдник. Бо він чоловік у сім'ї й він ближче до мене, а я завжди зі своїми рідними – мама, тато, сестра, діти… Всі мають бути на всіх святах, приїздити до мене кожні вихідні", - розповіла артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва неочікувано заговорила про другу вагітність та зізналася, чим на фронті займається її чоловік Тамерлан.

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