Відома українська співачка розповіла про кризу у шлюбі і чи вдалося їм з чоловіком здолати проблему

Омаргалієва зізналася, яку помилку робила у шлюбі.
Українська співачка Альона Омаргалієва розкрила, яка проблема у шлюбі ледь не спричинила його розпад.
Так, виконавиця пригадала складний період стосунків з чоловіком, співаком Тамерланом. Альона ділиться, що свого часу вона робила велику помилку й занадто багато родичів залучала до власної родини. Внаслідок цього між подружжям виникали непорозуміння. Втім, вже зараз стосунки пари поліпшилися, адже Омаргалієва вчасно усвідомила, що робить неправильно.
"Ми зараз затихли. Але був період сварок щодня. Більше, мабуть, через моїх родичів, бо я дуже близька з рідними. Зараз вже Тамерлан просто звик. Але думаю, це було 15-річне притирання. Думаю, на початку наших стосунків Тамерлан не дуже цього розумів, тому що він сам по собі відлюдник. Бо він чоловік у сім'ї й він ближче до мене, а я завжди зі своїми рідними – мама, тато, сестра, діти… Всі мають бути на всіх святах, приїздити до мене кожні вихідні", - розповіла артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".
Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва неочікувано заговорила про другу вагітність та зізналася, чим на фронті займається її чоловік Тамерлан.
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