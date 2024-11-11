Відома українська співачка розповіла про неприємну зустріч з росіянами у Парижі: "Дуже стримувалася"

Українська співачка KOLA поділилася враженнями від подорожі до Парижу.

Так, тижнями раніше Анастасія (справжнє ім'я виконавиці) вирушила до столиці Франції, щоб побувати на концерті улюбленого співака. KOLA у фотоблогу поділилася, що під час пригод на вулицях час від часу перетиналася з росіянами. Це обурювало українку, але вона стримувалася. До того ж зірка додала, що їй не сподобалася поведінка представників деяких інших культур, які її оточували.

"Насправді, я ніколи не мріяла поїхати саме в Париж. Все сталося через концерт Teddy Swims. Але так, щоб бажання їхати в Париж, такого не було. Він точно надихає, змушує задуматися, подивитися на цей світ по-іншому, бо там можна зустріти, напевно що, всі національності нашої планети! Не можу сказати, що деяких з них мені було приємно бачити, а інколи я дуже себе стримувала, щоб не впасти в емоційно-бурхливу реакцію при зустрічі. Думаю, ви розумієте про кого я і про що! Але є ще одне: у мене було враження, що я приїхала в місто якоїсь арабської країни, а не в Європу. Це насправді теж дуже лякає, бо ці люди дуже агресивні та злі", - зізналася співачка.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Крім того, KOLA назвала ще декілька речей, які її розчарували. Зокрема, багато метушні та невиправданих туристичних очікувань. Проте виконавиця знайшла також і позитивні сторони поїздки. Так, вона пригадала щастя мами, а також мальовничі парки міста. Однак наприкінці відпустки росіяни знову зіпсували настрій KOLA вже в аеропорту.

"Натовп. Різні запахи. Купа шикарних брендів та магазинів. Багато шуму. Шалено красивий, величний Лувр. Ейфелева вежа, на яку можна було не підійматися насправді. Несмачна їжа, а смачна тільки в тих закладах, похід в які я підготувала заздалегідь. Красиві парки. Широкі та величні вулиці поруч з маленькими та камерними. Усмішка мами. Величезна втома в ногах. Жахливий виліт з аеропорту саме через тих людей, про яких я казала вище. Затишні маленькі квартири та готелі, а інколи просто дуже маленькі… Смачні круасани", - додала артистка.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Нагадаємо, нещодавно співачка KOLA відіграла свій перший концерт у київському "Палаці спорту". Зірка зізналася, в яку кругленьку суму обійшлося шоу та чому воно не окупилося.

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