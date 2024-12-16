Відома українська співачка розповіла про серйозну кризу у шлюбі і думки про розлучення

Українська співачка Руслана, яка нещодавно говорила про втрату дитини, розповіла подробиці шлюбу з чоловіком Олександром Ксенофонтовим.

Пара разом близько 30 років. Як зізнається Руслана, за цей час було чимало причин, які могли вщент зруйнувати їхній союз. Зокрема, пригадала, як свого часу вони замислилися про розлучення через абсолютну відсутність бачення спільного майбутнього.

"Це починається, коли з'являється абсолютна зневіра: ти не віриш більше в ці стосунки. Ти не віриш у завтрашній день із цією людиною. Це було взимку після другого Майдану. Здавалося, ми стільки всього пройшли, ми навіть і не готувалися, що може бути щось таке екстремальне, що ми не перейдемо через це. Тому що все було перейдено", - розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Руслана з чоловіком / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Так, у закоханих виникли серйозні розбіжності в поглядах. Зірка каже, що це загострилося після участі у "Євробаченні", коли чоловік почав втручатися у її творчість. Олександр волів, щоб Руслана була більш стриманою у висловлюваннях про "залежність від сцени" і концентрувалася лише на музиці. Це дійшло до того, що пара опинилася за крок до розлучення.

"Він казав не показувати залежності від сцени, а творити й робити музику. Він зайшов на мою територію. Я говорю: "Сашо, я не бачу вже нас разом. Тим паче, якщо ти не підтримуєш мене й закидаєш своє". Він сказав: "Ну якщо ти вже так хочеш, то нехай буде все". І так сказав це спокійно з полегшенням", - зізналася зірка.

Руслана з чоловіком / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

На щастя, Руслана з чоловіком вчасно оговталися й зрозуміли, що коять нісенітницю. Тому передумали розривати стосунки. І з часом, за словами співачки, їхній шлюб хоч і не став ідеальним, але точно трансформувався.

"Настав цей день (розлучення – прим. ред.). Я повертаюсь до нього й думаю, коли на мене найшло... Кажу йому: "Сашо, я не зможу це зробити". А він каже: "Я не збираюсь нікуди йти". І все, ми закрили питання. І відтоді я можу крикнути, що "збираю валізи", але вже жартома", - пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Руслана зізналася, що має родичів, які під час війни живуть у Росії. Артистка пояснила, чому її тітка не виїхала звідти й чий бік підтримує.

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