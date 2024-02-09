Відома українська співачка вперше розповіла про суд з колишнім за майно

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розповіла про суд з її колишнім чоловіком через поділ майна.

За словами артистки, з її колишнім вони укладали шлюбний договір. Втім, після розриву їхніх стосунків він відмовився виконувати зобов'язання шляхом корупційних схем.

"Перед тим, як стати чоловіком і дружиною, ми підписали шлюбний контракт. Я хотіла захистити не себе, а свою дитину. Але тоді у нас ще не було дітей, я проєктувала. Що якщо у нас є діти і ми розлучимося, то ти маєш дати нам певну суму на житло. Він це зрозумів. А потім минуло сім років і він такий: "Ой, а що, це для тебе буде це житло?". Але це не для мене, а для дитини. Зараз ми намагаємося все владнати, щоб він усе повернув. Я перші дві судові інстанції виграла, він подав на апеляцію і суд визнав той пункт шлюбного договору недійсним. Усі адвокати, до яких я зверталася, кажуть, що це нереально", - розповіла СолоХа в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Солоха з донькою / Фото: instagram.com/soloha_official

Наразі зірка знову подала апеляцію на рішення суду.

"Там була якась корупційна схема, бо просто так такі питання не вирішуються. Зараз я знову подала на апеляцію. Це одеський суд. Ми доб'ємо це обов'язково. Якщо ні, я підніму пресу і говоритиму про це", - зазначила артистка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

До слова, СолоХа зазначила, що все ж підтримує спілкування з ексобранцем заради спільної доньки.

"Що стосується донечки, все добре. Вітає зі святами, з днем ​​народження... Він допомагає оплачувати школу. Інколи одяг купує", - додала співачка.

До речі, після розлучення СолоХа вдруге вийшла заміж і нещодавно народила другу дитину.

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