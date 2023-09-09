Відома українська співачка розповіла, як прикривала свого 3-річного сина від ракет

Віра Кекелія поділилася, як зберігає спокій своїх дітей під час повітряної тривоги.
Учасниця "Жіночого Кварталу", співачка та ведуча "ЖВЛ" Віра Кекелія поділилася власним досвідом, як залишатися адекватною мамою під час війни.
У Віри та її чоловіка Романа Дуди двоє спільних дітей – однорічний Матвій та трирічний Іван. Коли почалася повномасштабна війна, Віра була вагітна другою дитину. На YouTube каналі "Я єдина" артистка поділилася, як переживала перші дні війни.
"24 лютого я була вдома з чоловіком і сином Іваном. На той момент другої дитини ще не було, я була при надії. Це були перші місяці, животика ще не було видно. Як всі люди, ми спали в своєму ліжку. Я прокинулася від SMS від своєї знайомої, яка мені написала: "Віро, все, почалося". Тоді я добре почула, як щось літає у нас над головами. Так цікаво, що перша така реакція була, як в справжньої самки-мами – я просто так лягла на Івана, це й мій син, навіть ще не розуміла, що я роблю, але я почала його прикривати собою", - розповіла Кекелія.
Виконавиця зізналася, що вважає, що вагітність на той момент їй допомогла тримати спокій. Найважче для Віри, як і для більшості українців було те, що нас змусили відмовитися від нашого життя. Артистка зізналася, як вони з чоловіком пояснювали старшому сину, що йде війна:
"Ми просто поступово, навіть під час зборів, пояснювали йому: "Вань, дивись, зараз тривога – це величезний робот, який нас хоче захистити. І тому нам треба зараз збиратися і йти до укриття". Ми збираємося спокійно, без нервів, без біганини квартирою. У нас зібрані рюкзаки в кожного. Він знає, що треба одягтися і стояти чекати, поки всі одягнуться і ми виходимо разом", - поділилася Віра і додала, що син регаує спокійно та без сліз.
Кекелія поділилася, що вона робить, коли починається тривога. Першою чергою артистка заспокоюється сама, потім заспокоює дитину, демонструє їй свій спокій, міцно обіймає хлопчика і чітко озвучує план дій. Після цього вони йдуть в укриття.
Нагадаємо, місяць тому Віра Кекелія вперше показала обличчя однорічного сина і поділилася фото, як святкувала його день народження у Києві.
Читайте також: