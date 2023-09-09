Відома українська співачка розповіла, як прикривала свого 3-річного сина від ракет

Учасниця "Жіночого Кварталу", співачка та ведуча "ЖВЛ" Віра Кекелія поділилася власним досвідом, як залишатися адекватною мамою під час війни.

У Віри та її чоловіка Романа Дуди двоє спільних дітей – однорічний Матвій та трирічний Іван. Коли почалася повномасштабна війна, Віра була вагітна другою дитину. На YouTube каналі "Я єдина" артистка поділилася, як переживала перші дні війни.

"24 лютого я була вдома з чоловіком і сином Іваном. На той момент другої дитини ще не було, я була при надії. Це були перші місяці, животика ще не було видно. Як всі люди, ми спали в своєму ліжку. Я прокинулася від SMS від своєї знайомої, яка мені написала: "Віро, все, почалося". Тоді я добре почула, як щось літає у нас над головами. Так цікаво, що перша така реакція була, як в справжньої самки-мами – я просто так лягла на Івана, це й мій син, навіть ще не розуміла, що я роблю, але я почала його прикривати собою", - розповіла Кекелія.

Віра Кекелія з дітьми / Фото: instagram.com/kekeliavera

Виконавиця зізналася, що вважає, що вагітність на той момент їй допомогла тримати спокій. Найважче для Віри, як і для більшості українців було те, що нас змусили відмовитися від нашого життя. Артистка зізналася, як вони з чоловіком пояснювали старшому сину, що йде війна:

"Ми просто поступово, навіть під час зборів, пояснювали йому: "Вань, дивись, зараз тривога – це величезний робот, який нас хоче захистити. І тому нам треба зараз збиратися і йти до укриття". Ми збираємося спокійно, без нервів, без біганини квартирою. У нас зібрані рюкзаки в кожного. Він знає, що треба одягтися і стояти чекати, поки всі одягнуться і ми виходимо разом", - поділилася Віра і додала, що син регаує спокійно та без сліз.

Віра Кекелія з чоловіком Романом Дудою / Фото: instagram.com/kekeliavera

Кекелія поділилася, що вона робить, коли починається тривога. Першою чергою артистка заспокоюється сама, потім заспокоює дитину, демонструє їй свій спокій, міцно обіймає хлопчика і чітко озвучує план дій. Після цього вони йдуть в укриття.

Нагадаємо, місяць тому Віра Кекелія вперше показала обличчя однорічного сина і поділилася фото, як святкувала його день народження у Києві.

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