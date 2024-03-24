Відома українська співачка розповіла, як зустріла Потапа в Іспанії: "Я мала фільтрувати, що говорю"

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade поділилася подробицями зустрічі зі своїм експродюсером Потапом за кордоном.

Як зізналася артистка, вони побачилися лише одного разу випадково після початку повномасштабної війни. Доля їх звела у Барселоні, Іспанія. Андраде згадує ту зустріч не дуже тепло, адже, каже, вона була натягнутою:

"З ним ми бачились в Барселоні. Але це була така, дуже незручна, натягнута зустріч: що казати, а може не треба? Завжди я мала фільтрувати те, що я думаю і мені трішечки незручно. Але він класний, він крутий. Просто, мені здається, що він зараз переживає якийсь свій період і йому треба його пройти", - сказала Андраде у YouTube-шоу "Вихідний 2.0".

Michelle Andrade і Потап

Мішель пригадує, що коли вони співпрацювали з Потапом, то емоційність обох заважала адеватним робочим стосункам:

"З Льошею був класний зв’язок, але ми більш емоційні і ми не змогли ці емоції розділити між роботою та стосунками продюсер та підопічна", - пояснила артистка.

Michelle Andrade і Потап

Втім, за словами Мішель Андраде, вона залишилася у гарних взаєминах з експродюсеркою Іриною Горовою, яка з Потапом мала продюсерський центр МОЗGI.

"У мене нормальні стосунки з Ірою Горовою. Вона як жінка, як мама, з нею інший зв’язок. Якщо ми могли якось образити одна одну, то вона якось може прибрати ці емоції і розділити, що головне а що ні", - додала Андраде.

Нагадаємо, що від 2016 до 2022 року Michelle Andrade була артисткою продюсерського центру Потапа та Ірини Горової Mozgi Entertainment. Та на початку повномасштабної війни Мішель повідомила, що розірвала співпрацю з центром. Влітку 2023 року Горова повідомила, що відтепер продюсерський центр носить назву Pomitni. І ним керує лише Ірина Горова. Потап же від осені 2023 року мешкає за кордоном.

Читайте також: