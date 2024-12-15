Відома українська співачка розсекретила, де продюсер Юрій Нікітін живе під час війни

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька висловилася про свого продюсера Юрія Нікітіна.

У такому творчому тандемі зірки працюють від 2017 року. Проте нещодавно у Мережі ширилися чутки про їхнє припинення співпраці. Тож Заріцька розставила усі крапки над "і". Вона зізналася, що досі залишається з продюсером у гарних стосунках і працює з ним над проєктами. Щоправда, їхній комунікації перешкоджає єдине – час. За словами співачки, під час війни він живе за кордоном і вони мають велику різницю у часовому поясі.

"Нікітін живе не в Україні. У нас дуже велика різниця у часі. Але ми продовжуємо працювати", - зазначила солістка KAZKA в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Юрій Нікітін з донькою / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, разом з Юрієм Нікітіним у США проживає вся його родина. Зокрема, дружина, співачка Ольга Горбачова та їхні діти – доньки Поліна і Серафима. У своїх соцмережах продюсер не часто ділиться особистим, але інколи розповідає про успіхи своїх підопічних, серед яких і Андрій Данилко, який грає Сердючку.

Крім того, нещодавно Нікітін ділився, що за кордоном зайнявся новим бізнесом – розробив унікальну систему моніторингу звуків у ТікТок, чим допомагає інфлюенсерам.

Нагадаємо, нещодавно співачка Вікторія Смеюха вперше за тривалий час вийшла на зв'язок і показала, який вигляд зараз має.

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