Відома українська співачка приголомшила сумою, яку їй приніс хіт "Афини"

FIÏNKA / © instagram.com/fiinka_official

Українська співачка FIÏNKA відверто розповіла, скільки приносить її популярний трек «Афини» і на чому музиканти заробляють найбільше.

Популярність пісні не стала для виконавиці тягарем, навпаки — вона сприймає цей успіх як власне досягнення, повідомила співачка на шоу «Пряма Червона». Трек, який вийшов у серпні 2025 року, досі тримається серед найпопулярніших на YouTube. Артистка наголошує: це її авторська робота, тому вона не має причин від неї відхрещуватися. Ба більше, FIÏNKA каже, що не боїться асоціацій із хітом, який приніс їй широку впізнаваність.

«Я ж сама собі його написала. Мені ніхто його не дав, ніхто не написав. Я тішуся, що він у мене є. Я готова бути заручницею всіх своїх пісень», — сказала співачка.

За словами виконавиці, саме цей трек зараз фактично забезпечує їй повні зали. Вона з подивом ставиться до колег, які нарікають на «ярлик одного хіта», адже, на її думку, створити настільки успішну пісню — вже велике досягнення. FIÏNKA також поділилася фінансовою стороною: хоча всі виплати за «Афини» ще не отримані, йдеться про приблизно десятки тисяч доларів. Водночас вона підтверджує, що стримінги можуть давати відчутний дохід — але лише за умови великих прослуховувань.

«Зараз „Афини“ — це мої солдаути. Я їм вдячна. Коли чую, що артисти кажуть: „Ой, я написала цю пісню і тепер мене тільки за неї пам’ятають“, — то думаю: тішся! Дехто все життя пише і не може написати такого. Думаю, що десь 20 тисяч доларів принесуть „Афини“. Я ще наразі не отримала весь той прибуток, який вони мають виплатити», — пояснила вона.

У підсумку співачка підкреслює: головні гроші в індустрії — це не роялті, а живі виступи. Саме завдяки популярності пісні вона отримала щільний гастрольний графік і стабільний дохід від концертів, що, за її словами, сьогодні доступно далеко не кожному артисту.

«Я більш щаслива не тим, що роялті приносить, а тим, що концерти є. Не кожен артист зараз може похвалитися концертами», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно авторка хіта «Питання є — питань нема» приголомшила сумою власного доходу. Скільки співачці вдалося заробити за пів року з однієї пісні.