ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка розсекретила свої стосунки з 22-річним військовим і показала його

Кажанна активно допомагає обранцеві під час його служби.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кажанна з бойфрендом

Кажанна з бойфрендом / © instagram.com/kazhanna_

Відома українська співачка Кажанна, яка підкорила слухачів хітами «boy», «Ти гірка», відверто розповіла про особисте життя та показала свого коханого.

Раніше 24-річна артистка лише побіжно згадувала, що її серце зайняте, однак деталей не розкривала. Цього разу у своєму Instagram вона опублікувала спільне фото з обранцем. Ним виявився військовий Данило, якому на початку лютого цього року виповнилося 22 роки. На своїй сторінці захисник вказує позивний «Тінь».

Кажанна з бойфрендом / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна з бойфрендом / © instagram.com/kazhanna_

Закохані поділилися світлиною з особливої нагоди — минув рік від дня їхнього знайомства. Як розповіла співачка, доленосна зустріч сталася у Львові після одного з її концертів. Символічно, що рівно через рік вона знову опинилася у цьому місті й закликала шанувальників зі сцени та у соцмережі підтримати благодійний збір коханого для потреб 12-ї бригади НГУ «Азов».

Своєю чергою захисник у сториз подякував Кажанні й також поділився їхньою небаченою романтичною світлиною. Крім того, мило висловив вдячність за рік стосунків.

«Рік тому я зустрів людину, яку дуже сильно покохав. Дякую, що ти у мене є», — зворушив обранець співачки.

Кажанна з бойфрендом / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна з бойфрендом / © instagram.com/kazhanna_

Нагадаємо, нещодавно переможець «Холостячки», який свого часу боровся за серце Злати Огнєвіч, повідомив про мобілізацію. Андрій Задворний розповів, де служитиме.

Дата публікації
Кількість переглядів
365
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie