Відома українська співачка розсекретила свої стосунки з 22-річним військовим і показала його

Кажанна з бойфрендом

Відома українська співачка Кажанна, яка підкорила слухачів хітами «boy», «Ти гірка», відверто розповіла про особисте життя та показала свого коханого.

Раніше 24-річна артистка лише побіжно згадувала, що її серце зайняте, однак деталей не розкривала. Цього разу у своєму Instagram вона опублікувала спільне фото з обранцем. Ним виявився військовий Данило, якому на початку лютого цього року виповнилося 22 роки. На своїй сторінці захисник вказує позивний «Тінь».

Закохані поділилися світлиною з особливої нагоди — минув рік від дня їхнього знайомства. Як розповіла співачка, доленосна зустріч сталася у Львові після одного з її концертів. Символічно, що рівно через рік вона знову опинилася у цьому місті й закликала шанувальників зі сцени та у соцмережі підтримати благодійний збір коханого для потреб 12-ї бригади НГУ «Азов».

Своєю чергою захисник у сториз подякував Кажанні й також поділився їхньою небаченою романтичною світлиною. Крім того, мило висловив вдячність за рік стосунків.

«Рік тому я зустрів людину, яку дуже сильно покохав. Дякую, що ти у мене є», — зворушив обранець співачки.

