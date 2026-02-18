- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 365
- Час на прочитання
- 1 хв
Відома українська співачка розсекретила свої стосунки з 22-річним військовим і показала його
Кажанна активно допомагає обранцеві під час його служби.
Відома українська співачка Кажанна, яка підкорила слухачів хітами «boy», «Ти гірка», відверто розповіла про особисте життя та показала свого коханого.
Раніше 24-річна артистка лише побіжно згадувала, що її серце зайняте, однак деталей не розкривала. Цього разу у своєму Instagram вона опублікувала спільне фото з обранцем. Ним виявився військовий Данило, якому на початку лютого цього року виповнилося 22 роки. На своїй сторінці захисник вказує позивний «Тінь».
Закохані поділилися світлиною з особливої нагоди — минув рік від дня їхнього знайомства. Як розповіла співачка, доленосна зустріч сталася у Львові після одного з її концертів. Символічно, що рівно через рік вона знову опинилася у цьому місті й закликала шанувальників зі сцени та у соцмережі підтримати благодійний збір коханого для потреб 12-ї бригади НГУ «Азов».
Своєю чергою захисник у сториз подякував Кажанні й також поділився їхньою небаченою романтичною світлиною. Крім того, мило висловив вдячність за рік стосунків.
«Рік тому я зустрів людину, яку дуже сильно покохав. Дякую, що ти у мене є», — зворушив обранець співачки.
