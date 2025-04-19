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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Відома українська співачка шокувала аб'юзом продюсера та які травми отримала: "Справа йшла до суду"

Після цього Маша Кондратенко назавжди розірвала усі контракти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Маша Кондратенко

Маша Кондратенко

Популярна українська співачка Маша Кондратенко, яка є автором пісні "Ванька-Встанька", відверто розповіла про болісний досвід співпраці з продюсерами.

Не секрет, що обертів у музичній кар'єрі виконавиця почала набирати у доволі юному віці. Вже тоді до артистки почали проявляти увагу продюсери й вона зважувалася на робочі контракти в надії на краще майбутнє. Утім, на жаль, той досвід приносив Маші лише страждання й моральні травми. І у результаті через декілька років вона пообіцяла собі припинити терпіти неповагу до себе.

"Контракт підрізав мені крила. Дуже було багато аб'юзу та моральних травм. Тому після того, як я вирвалася з цього контракту, я поставила крапку в усіх стосунках з продюсерами та історіями, які обмежують твою свободу. Мені був 21 рік", — розповіла Кондратенко в програмі "Сейфплейс".

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко

Ба більше, зірка пригадала конкретні випадки, які шокують. Зокрема, поділилася, що за час співпраці їй тоді ще 20-річній неодноразово пропонували змінювати зовнішність і навіть водили до лікарів. На щастя, артистка вчасно отямилася й зізнається, що свого часу навіть збирала докази, аби звернутися до суду.

"Коли ми розходилися, я собі скриншотила всі повідомлення, щоб у випадку чого справа йшла до суду та я могла мати докази. Тобі кажуть: "Машо, ти не маєш цього публікувати в Instagram. Це нікому не треба. Тобі треба схуднути. І поки ти не схуднеш, ми співпрацю не будемо починати". Повели мене до лікарів і сказали, що треба підрізати ясна й ставити вініри у 20 років. І кожен раз вилізали нові проблеми. Мені стільки комплексів наробили", — приголомшила співачка.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських заговорив про зраду та вилив свої почуття у новій композиції.

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