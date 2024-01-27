Відома українська співачка шокувала бажанням йти на війну: "Я розуміла, чому я хочу піти туди"

Українська співачка та бандуристка Марина Круть, більш відома як KRUTЬ, чесно розповіла про свої наміри доєднатися до лав ЗСУ.

Так, виконавиця зізнається, що тривалий час обдумувала рішення мобілізуватися. Втім, розглядаючи різні посади на фронті, вона усвідомила, що жодна не відповідає її навичкам і вмінням:

"У мене були активні спроби, від яких мене багато хто відмовляв. І я розуміла, чому я хочу піти туди. Я себе часто запитувала, що я могла б робити? Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті – це, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це. І так само, якщо ти хочеш бути хорошою бойовою медикинею, бажано мати медичну освіту. Тобто треба докласти багато зусиль", - розповіла Марина в подкасті "СучЦукрМуз".

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

Під час інтерв'ю Круть зазначила, що також на заваді стала її особиста фобія крові, від вигляду якої вона непритомніє.

"Одна з доступних для мене вакансій – це бойова медикиня. Але є один нюанс – я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію", - додає бандуристка.

Після довгих роздумів, знаменитість вирішила, що допомагатиме українським бійцям грошима, які збиратиме за кордоном своєю творчістю. І додала, що у разі потреби держави мобілізувати її, погодиться на це.

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

"Я просто поговорила з собою, яка є моя найбільша цінність. І зрозуміла, що мені треба їхати за кордон і говорити за Україну, збирати гроші. Я все ж буду там корисніша. Але якщо б до мене підійшли ТЦК на вулиці, то так, це окей", - зізналася Марина Круть.

Нагадаємо, нещодавно актор з серіалу "Кріпосна" Олександр Печериця розповів, як звільнився від служби на фронті, й поділився найстрашнішим днем на війні.

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