Відома українська співачка шокувала думками про суїцид: "Нічого не відчувала"

Українська співачка та бандуристка Марина Круть приголомшила, як свого часу хотіла закінчити життя самогубством.

Виконавиця в інтерв'ю Маші Єфросиніній відверто розповіла про свій складний період, через який проходить донині. Зокрема, Марина зізналася, що зіткнулася з глибокою депресією внаслідок розриву з коханим. Згодом пригнічений стан погіршила смерть близької подруги бандуристки, військової Ірини Цибух на фронті. Зрештою, Марина Круть пригадала, як одного разу просто на шляху задумала скоїти самогубство, виїхавши на зустрічну смугу. На щастя, вона вчасно отямилася.

"Зі мною теж таке було. У мене не було спроб. У мене були думки про суїцид. Їх було п'ять. У мене були думки і один раз був план. І це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося. Я їхала за кермом і була одна. Мені чомусь спало на думку в секунду виїхати на зустрічну. Я просто подумала й уявила цю картину. Я не зробила цього, але подумала. В той момент мені було ніяк. Я нічого не відчувала. У мене на початку року відбувся розрив стосунків, які мені були тоді дуже цінні. І мені здається, що це тоді ввігнало мене в депресивний стан. І загибель Ірини (Цибух на війні – прим. ред.) стало добиванням, бо я ще не прожила попереднє", - поділилася бандуристка.

Марина Круть з подругою Іриною Цибух / Фото: instagram.com/bandura_krut

За словами Марини, у той момент її врятували думки про почуття друзів, яких вона не захотіла змушувати страждати після її загибелі. До того ж вона зізналася, що полишити ідею самогубства допомогла власна ще не випущена пісня, ввімкнена в авто. Наразі артистка перебуває у терапії й додає, що депресія - це насправді "її великий учитель".

"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі, що йду до психіатра. Я розуміла головою, що життя прекрасне. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент одною з причин того не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось з молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те ж саме, що і я. І в авто я подумала, що мені аж настільки ніяк, що мені треба послухати свою пісню. Я включаю її невипущену демо-версію. І я розумію, що через 4 хв прослуховування мені стало бодай трішечки краще. І промайнула думка, що відкидатися не будемо, допоки альбом не закінчимо", - сміючись, додала Марина Круть.

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

Нагадаємо, нещодавно схожим одкровенням ділився актор Артур Логай. Знаменитість розповів про невдалу спробу вкоротити собі віку та шокував шрамами.

Читайте також: