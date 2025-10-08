ТСН у соціальних мережах

Гламур
589
2 хв

Відома українська співачка здивувала перенесеною важкою операцією: "Мусила мовчати місяць"

Виконавиця розповіла, які труднощі довелося пережити задля відновлення голосу.

Злата Ковтун
ZHANNET

ZHANNET / © instagram.com/zhannet_singer

Українська співачка ZHANNET, вона ж Жанна Яременко, поділилася деталями важкої операцію на голосових зв’язках, яку перенесла, щоб зберегти свій вокал.

За словами артистки, проблеми з голосом почалися ще в коледжі, коли її голос постійно хрипів. Співачка зауважила, що це заважало не лише творчій діяльності, а й життю в цілому, адже труднощі зачіпали не тільки спів, а й звичайну вимову зірки.

"Це був дуже важкий і переломний період у моєму житті. Довгий час я мовчала, не співала, не могла навіть нормально розмовляти, і це було неймовірно морально важко. Усе почалося ще з юнацьких років, коли я поступила в коледж. Тоді в мене постійно був якийсь хриплий голос", — розповіла ZHANNET у коментарі УНІАН.

Викладачка знаменитості помітила серйозність проблеми та порадила звернутися до фахівців. Так, за допомогою сучасної камери лікарі побачили, що одна з голосових зв’язок розшарована. Жанна зізналася, що без операції вона могла б назавжди втратити можливість співати або навіть залишитися без голосу взагалі.

"Я розуміла, що ризикувати потрібно, бо далі продовжувати співати так, як раніше, просто неможливо…" — поділилася виконавиця.

ZHANNET / © instagram.com/zhannet_singer

ZHANNET / © instagram.com/zhannet_singer

Операція тривала близько трьох годин під загальним наркозом, а після втручання співачці довелося мовчати цілий місяць. Жанна зазначила, що це було неймовірним випробуванням, адже вона дуже комунікабельна та товариська людина.

"Після операції я мусила мовчати місяць. Для людини комунікабельної, як я, це було справжнім випробуванням. Не можна було навіть шепотіти — будь-який звук міг нашкодити зв’язкам", — наголосила Жанна.

Наразі артистка залишилася задоволеною результатом. Голос відновився, став дзвінким і легким для співу, а реабілітація пройшла успішно.

Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська, якій нещодавно виповнилося 50 років, перенесла операцію і розповіла, що її діагноз наразі на початковій стадії. Артистка відверто поділилася проблемами зі здоров’ям.

589
