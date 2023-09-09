Відома українська співачка шокувала, що сталося з її волоссям після салону: фото "до" та "після"

Українська співачка Shadu пожалілася шанувальникам, що в одному з салонів їй зіпсували волосся.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця поділилася, що пішла до салону краси, де пофарбувалася. Втім, після процедури у артистки різко почало ламатися та вилазити волосся.

Ледь стримуючи сльози Shadu зізналася, що відрощувала свою довжину волосся три роки, а тепер не може дивитися на себе в дзеркало:

"У мене відпала практично вся довжина мого натурального волосся. Десь 30 сантиметрів. Все, що я відрощувала три роки, просто в один момент відпало. Я тепер не можу дивитися на себе в дзеркало. Я собі спотворена, я собі страшна. Я два дні плачу, я не можу нормально спати. Я постійно дивлюся на свої фото до, яке у мене було гарне волосся. Бачу ці три волосини і в мене починається паніка", - відверто поділилася співачка.

Співачка Shadu / Фото: instagram.com/offi_shadu

Волосся Shadu до фарбування / Фото: instagram.com/offi_shadu

Такий вигляд волосся Shadu має після процедури / Фото: instagram.com/offi_shadu

Артистка зізналася, що всі процедури – фарбування, нарощування, колаген вона робила в одному салоні і довірилася майстрам:

"За фактом мені просто спалили волосся і воно відпало. І я, до речі, за це заплатила. Три роки відрощування цієї довжини. Все коту під хвіст. Просто мені треба зараз відрізати каре", - пожалілася артистка.

Співачка Shadu / Фото: instagram.com/offi_shadu

Нагадаємо, що раніше Shadu розповідала, як до неї причепилася агресивна росіянка у Молдові. Жінка почала ображати артистку, і врешті, вони побилися.

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