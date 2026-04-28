Відома українська співачка шокувала спробою "купити" її за два млн доларів: якою була реакція

Наталія Бучинська

Українська співачка Наталія Бучинська, яка нещодавно розповідала про пережиту клінічну смерть, здивувала курйозним випадком у кар’єрі.

Так, зірка пригадала, як один із заможних замовників намагався буквально «викупити» її після виступу. За словами Наталії, все почалося зі звичайного корпоративу з погодженою програмою на 40 хвилин. Однак уже під час виступу клієнт почав наполягати на повторенні кількох пісень по кілька разів.

За кожне додаткове виконання він пропонував доплату, і згодом ситуація перетворилася на нескінченні «повтори». Бучинська зізнається, що спершу погоджувалася, але в якийсь момент вирішила зупинитися. Та на цьому історія не завершилася: згодом чоловік підійшов до її директора і зробив несподівану пропозицію — нібито хотів «придбати» артистку за два мільйони доларів.

«Мене запросили на корпоратив. Замовник висловив цікаве побажання, аби за 40 хв заспівати п’ять разів „Дівчина весна“, три — „Моя Україна“. Тих декілька пісень й усе. Я заспівала. Він підходить до мого директора, бере під лікоть і дає ще грошей. Ми знову по п’ять чи шість разів (співали одну пісню — прим. ред.). Потім він третій раз підходить. Але ж треба тримати обличчя й мати совість. Не хотіла перетворювати це на балаган — відмовила. І замовник підходить до мого директора і просить продати мене як артистку за два млн доларів: „Ти її не розкручуєш, а вона…“», — розповіла Бучинська в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Сама ж співачка згадує цей випадок із гумором. Вона пожартувала, що, мовляв, дарма тоді не погодилися, адже, за її характером, «покупець» швидко повернув би її назад ще й із доплатою.

«Я казала своєму директору: „Льоню, треба було взяти ті два мільйони. Він би мене із доплатою б повернув, бо ще ж не знає, який у мене характер“», — додала зі сміхом артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Бучинська публічно примирилася з колегою Бужинською й заінтригувала сюрпризом. Артистки ворогували близько 10 років.

