Відома українська співачка шокувала, як через шахраїв залишилася без будинку та грошей

Відома українська співачка Lida Lee розповіла, що стала жертвою шахраїв.

У своєму Instagram артистка розкрила подробиці неприємного інциденту. В учасниці творчої команди виконавиці був день народження. Тож вони всі разом вирішили привітати колегу та зробити їй сюрприз. Святкувати день народження домовилися в будинку, який хотіли орендувати на добу.

Однак тут все пішло не за планом. "Рієлтор" та "власник" будинку виявилися шахраями. Вони взяли кошти за оренду та припинили виходити на зв'язок. Коли ж Lida Lee приїхала за адресою, де нібито розташований будинок, його там просто не було.

Lida Lee стала жертвою шахраїв / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Ми орендували будинок, дали завдаток, приїжджаємо за годину до початку і там нічого…ані будинку, ані святкування…Будинку, який ми орендували, просто не існує. Рієлтор і власник злилися, гроші зникли, ми стоїмо шоковані з усім декором, тортиком і планами", - поділилася виконавиця.

Lida Lee стала жертвою шахраїв / Фото: instagram.com/lidalee_official

Однак Lida Lee знайшла вихід із ситуації та не дала шахраям зіпсувати свято. Співачка запропонувала відсвяткувати день народження в її будинку. Що ж стосується шахраїв, то артистка обурюється, що в тяжкі часи люди здатні на такі вчинки. Проте виконавиця переконана, що вони отримують по заслугах.

"Але що ми зробили? Ми взяли ситуацію до рук і перенесли все святкування до мене додому! Уявіть: ми на ходу змінювали адресу доставки і все це буквально за лічені хвилини до приїзду гостей", - зазначила артистка.

Lida Lee стала жертвою шахраїв / Фото: instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал жалілася на шахраїв. Артистка попереджала, як вони діють від її імені.

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