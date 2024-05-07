Відома українська співачка шокувала, як ледь не сіла до в'язниці через контрабанду

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, шокувала, як її ледь не посадили до в'язниці через контрабанду.

Артиста стала героїнею нового випуску шоу "Пісня мого життя", де розповіла про своє складне дитинство. У родині артистки було четверо дітей. Батькам співачки доводилося якось заробляти кошти, аби утримувати родину. Тож мама TAYANNA їздила до Польщі, де продавала контрабанду.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"У моєму дитинстві, яке минуло в Чернівцях, майже всі жінки їздили до Польщі, аби возити товар. В основному це була контрабанда: цигарки, горілка, спортивні костюми, шкарпетки, тобто все, що можна було напхати до валізи. Моя мама ще від 2000-х років їздила до Польщі, в нас багатодітна сім'я, нас четверо. Тато залишався з нами, поки мама їздила заробляти гроші", - пригадала артистка.

Коли TAYANNA подорослішала, її взяли на навчання до музичної академії у Кракові. Хоч це було безкоштовно , однак на життя в Польщі потрібно було щось мати. Тож TAYANNA поїхала з мамою, аби продавати контрабанду. Однак їх упіймала поліція та повезла до відділку.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Мені тоді було 15 років, ми знову поїхали до Польщі. Ми приїхали до Пшемишля, виходимо з потягу і якраз того дня був рейд, коли вийшла поліція і забрала всіх з потягу. Нас повезли до відділку. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Тоді було дуже страшно, мене ще така злість брала: хіба ви не розумієте, що ми їздимо не від того, що нам класно, а тому що нам потрібно заробити гроші, щоб якось жити", - розповіла артистка.

Та від ув'язнення TAYANNA та її маму неочікувано врятував талант співачки. Вона заспівала поліцейському хіт гурт Bon Jovi - It's my life. Чоловік настільки розчулився, що відпустив виконавицю та допоміг вибратися з в'язниці.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Нас привезли до відділку. Пам'ятаю, сидить переді мною поліцейський, щось виписує. Я питаю: "Що вам заспівати?". І оскільки я дуже любила Bon Jovi, обрала пісню It's my life. І я її заспівала не по-рокерськи, а дуже ніжно зі своєю манерою. Дивлюсь на поліцейського, а він плаче, збирає цей папір і викидає у смітник. Дивлюсь на маму, мама на мене. Ми ті шкарпетки, ті сигарети впаковуємо назад у валізу. Вони паспорти віддали, запитали, куди їдемо і допомогли нам вибратися звідти", - зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA відверто розповіла про особисте життя. Артистка зізналась, чи вільне її серце.

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