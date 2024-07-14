Відома українська співачка шокувала, як отримала від продюсера з РФ цинічну пропозицію під час війни

Українська співачка Sowa, справжнє ім'я якої Діана Горб'як, розповіла про цинічну пропозицію від продюсера з Росії під час війни в Україні.

У коментарі для сайту ТСН.ua виконавиця зізналась, що росіянин нахабно пропонував їй співпрацю. Відомий продюсер, імені якого Sowa не стала називати, але він працює з багатьма артистами з російського шоубізнесу, обіцяв із Sowa зробити зірку. Діана була шокована такою пропозицією, адже росіяни щодня обстрілюють Україну, окупували частину українських земель та тероризують мирне населення. Sowa обурює, що жителі РФ поводяться так, нібито нічого не сталося.

Sowa / Фото: instagram.com/sowa_official_

"Мені нещодавно надійшла пропозиція від російського музичного продюсера. Уявіть, це наскільки треба бути цинічною людиною, знаючи, що на нас летять їхні ракети, що вони окупували частину нашої країни, розбомбили будинок моєї тітки, діда, таке пропонувати мені та й взагалі українським артистам. Підло, цинічно, просто зневажаю їх", - обурилася артистка.

Сама ж Sowa запевняє, що має чітку проукраїнську позицію, а від усього російського співачка відмовилася, що радить зробити й іншим. Виконавицю обурює, що після понад двох років повномасштабної війни вона досі може почути російську мову або треки артистів з РФ.

Sowa / Фото: instagram.com/sowa_official_

"Станом на сьогодні я можу сказати чітко: моя позиція непохитна й незмінна щодо власної мови. Я повністю переконана, що все починається з мови, що мова - це зерно, крізь яке проростає культура. Мені соромно за несвідомих людей, які досі вважають крутим розмовляти чи то російською, чи з гордістю слухати російських виконавців. Особливо після всіх цих обстрілів та трагедій", - зазначила Sowa.

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос пояснила, чому під час війни продовжує спілкуватися з росіянами. Артистка відповіла, чому не розірвала всі зв'язки з жителями країни-терористки.

Читайте також: