Відома українська співачка шокувала, як її бойфренд втік до Росії та порвав з нею

Відома українська співачка Уляна Ройс шокувала, як її бойфренд втік до Росії та розійшовся з нею.

Тривалий час виконавиця перебувала у стосунках із відомим блогером, про що вона розповіла у своєму TikTok. Щоправда, їхній роман пара приховувала, мовляв, це нашкодить медійності.

Врешті, за два місяці до початку повномасштабного вторгнення коханий Уляни отримав пропозицію щодо переїзду до Росії та розвитку подальшої кар'єри саме в країні-агресорці. Блогер погодився та виїхав до РФ. Тим часом з Уляною він швидко порвав.

Уляна Ройс / Фото: instagram.com/uliana_royce

"Перші три дні ми підтримували зв'язок, після чого спілкування ставало все більш одностороннім, писала я, а відповіді отримувала тільки вночі, якщо взагалі їх отримувала. І ось в черговий раз я заходжу в TikTok чи Instagram і бачу відео, яке рознеслось всіма новинними пабліками, де мій хлопець танцює, зажимається і цілується з доволі публічною дівчиною. Кінець історії – він кинув мене", - зізналась артистка.

Відома співачка здивувала, як її бойфренд виїхав з України до Росії та пішов від неї

Врешті, горе-коханим виявився відомий блогер Тен Юджин. Він тривалий час будував свою кар'єру в Україні, після чого виїхав до Росії та веде свій блог пліч-о-пліч з російськими блогерами. Про війну блогер, звісно ж, мовчить. Ба більше, він приховав від українців можливість бачити його акаунти у соцмережах.

Уляна Ройс та Тен Юджин / Фото: скриншот з відео

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