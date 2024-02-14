Відома українська співачка шокувала, як її образив Володимир Остапчук

Українська співачка SKYLERR, відома за хітом "Вечорниці", зізналася, що дуже ображена на шоумена Володимира Остапчука.

Виконавиця зізналася, що була неприємно вражена вчинком ведучого, коли він репостнув її повідомлення про Нацвідбір "Євробачення".

У своєму пості артистка писала, що знімає кандидатуру з голосування за переможця нацвідбору.

"Я зробила заяву, що я б хотіла відмовитися надалі від участі у голосуванні в "Євробаченні". Тому що голосування вже відбувалося не за правилами, воно було подовжене на добу і мені стало нецікаво брати участь у цій добі піар перегонів", - почала розповідь SKYLERR у програмі "Слава+".

Співачку зачепило те, що Остапчук розмістив її пост у себе в фотоблогу і висміяв її рішення публічно, що призвело до хейту в бік SKYLERR:

"Вова Остапчук написав про мою дитячу позицію, сказав, що я розводжу зраду. Що з моїм рішенням мені треба йти на дитячий конкурс. Він це написав у своєму блозі, репостнув і ніби спонукав людей так думати про мене. Не подумавши про те, що в мене на те були свої підстави. Що це моє свідоме доросле рішення, не обумовлене тим, що я чогось злякалася. Мені настільки цей його вчинок був незрозумілий. Бо хто як не Вова Остапчук, який щонайменше тричі потрапляв у скандали: 10 з 10, проводив весілля в Греції, інші скандали в нього були. Який знає, що таке булінг. Який знає, що таке хейтерський напад. Він бере особисто і на дівчину, на мене цей напад ще більше спонукає, кажучи що я розводжу якусь зраду", - прокоментувала виконавиця.

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2024" SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

Нагадаємо, що під час голосування після фіналу Нацвідбору на "Євробачення" у роботі застосунку "Дія" стався масовий збій. Через це фани не змогли одразу віддати свій голос за фаворита. Голосування за переможця Нацвідбору тривало добу. Врешті, згідно з голосуванням, перемогу здобули alyona alyona та Jerry Heil.

Читайте також: