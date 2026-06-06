Відома українська співачка шокувала зізнанням, як РФ понівечила її квартиру у Львові: "Я плакала"

Карина Плай / © instagram.com/karina_plai

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Українська співачка, яка набула популярності у 90-х, Карина Плай поділилася болісними спогадами про російський обстріл, який зачепив її рідний район у Львові.

За словами виконавиці, під час однієї з ворожих атак 2024 року вибухова хвиля пошкодила її помешкання. Будинок, де вона живе, зазнав руйнувань, через що довелося замінювати вікна. Втім, найбільшим ударом для співачки стали наслідки прильоту неподалік її оселі.

Артистка розповіла, що російський снаряд влучив приблизно за 200 метрів від її дому. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок, а також серйозно пошкоджено школу, в якій вона свого часу навчалася.

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«Довелося міняти вікна. Але це було найменше з того, що сталося. Приблизно за 200 метрів від мого дому вигоріла школа, де я навчалася, а житловий будинок був повністю зруйнований. Загинули люди», — поділилася співачка в інтерв’ю oboz.ua.

Карина Плай / © instagram.com/karina_plai

Карина зізнається, що щойно отримала можливість, одразу вирушила на місце трагедії. Побачене настільки вразило її, що стримати емоції було неможливо.

«Вулиця, тротуари, дорога — усе було всипане уламками скла. Понівечені будинки. Здавалося, що я йду по уламках свого життя. Дитинства, де кожен спогад спалили, зруйнували, знищили. Це було страшно. Я плакала», — пригадала артистка.

Також виконавиця відверто розповіла, що від початку великої війни суттєво змінила свій спосіб життя. За її словами, вона свідомо відмовилася від гучних святкувань, дорогих покупок та багатьох розваг, адже не може дозволити собі жити так, ніби війни не існує.

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«Найменше, що ми можемо зробити для тих, хто нас захищає, — підтримувати їх і бути солідарними. Мені важко купувати щось для себе, коли знаю, через що проходять наші військові. І ще: коли пів країни плаче, а пів країни скаче, то це не людяність, це — навіть не знаю, як назвати — треш!» — наголосила Карина.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін назвав чесну причину, чому під час війни не живе в Україні. Зірка зізнався, чи планує повертатися.

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