Гламур
425
Відома українська співачка схудла на ін'єкціях для діабетиків і розкрила проблему: "Не раджу робити"

Артистка вже відмовилася від уколів і застерегла інших.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Міла Нітіч

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Українська співачка Міла Нітіч приголомшила своєю стрункою фігурою.

35-річна виконавиця у коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій розповіла, що досягла ефектного результату в декілька етапів. Спочатку вона зверталася до популярних ін'єкцій, які показані для використання діабетикам, але у результаті відмовилася від них через удар по здоров'ю.

Після цього зірка закликає бути обачними тих, хто обирає такий ризикований метод. І зараз, за словами Нітіч, вона лише тримає себе в тонусі завдяки збалансованому харчуванні та вітамінам. І додає, що має намір у майбутньому ще підкорегувати свою вагу.

Міла Нітіч після одного зі своїх концертів / © instagram.com/mila_nitich_official

Міла Нітіч після одного зі своїх концертів / © instagram.com/mila_nitich_official

"На дієтах припинила сидіти. У мене був період, коли я колола "Оземпік", зізнаюся у цьому абсолютно відверто. І пройшовши цей шлях, я не раджу цього робити. Бо певною мірою посипалося здоров'я. Але результат дійсно був хороший. Зараз сиджу на правильному харчуванні, вітаміни, водний баланс. Зараз десь 68 кг, але це не межа. Думаю, ще мінус чотири кг", — зізналася співачка у проєкті "Наодинці з Гламуром".

 ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Роман Терен-Мандзюк, Павлік-прадід, Сумська-теща та Джозефіна з полуничкою! НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

425
